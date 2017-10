Cosquín Rock Perú: videos, fotos y lo que más nos llamó la atención

El festival Cosquín Rock tuvo su primera edición en 2001 y hoy acaso sea el más importante de Argentina. Su nombre viene del pueblo que lo alberga, en la provincia de Córdoba, en el país austral. Por lo general dura más de dos días, cuenta con varios estrados y se presentan artistas de diversos países. Siempre tienen un gran cartel de cantantes y bandas. Sus organizadores escogieron que el Perú sea el primer país donde se realice un Cosquín Rock, fuera de Argentina. Así surgió el Cosquín Rock Perú, acontecido ayer. ¿Sorpresas? Muchas. Algunas, a continuación.



ADN. El Cosquín Rock de Argentina es visto por sus seguidores, que viajan miles de kilómetros y acampan para no perdérselo, como una ocasión para ver en vivo a las más importantes bandas de su país. Refuerzan el atractivo agrupaciones internacionales. Esto se respetó en el Cosquín Rock Perú: varias de las bandas de la pequeña escena local se distribuyeron entre los dos escenarios más grandes.



La Mente, Uchpa, GAIA, Inyectores, Autobús, Turbopótamos, Cuchillazo, Pedro Suárez-Vértiz La Banda, Kanaku y el Tigre y La Sarita dieron shows sobre los amplios escenarios. Lo destacable es que su poder de convocatoria fue similar al de varias de las bandas extranjeras (argentinas casi en su totalidad). Es un mensaje para las radios locales de la FM, que ignoran a toda banda o cantante peruano en su programación. Felizmente hay más opciones para conocer la música local (¡gracias, internet y cable!).



LAS BANDAS EXTRANJERAS. Decíamos, los invitados internacionales, con excepción del boricua Residente (exlíder de la desaparecida banda Calle 13) y No te va gustar (Uruguay), llegaron de Argentina. ¿Fue eso bueno o malo? Simplemente fue. Y se entiende si recordamos que Argentina tal vez sea el país más rockero, y con más bandas de ese género en este lado del planeta, y que la cultura rockera peruana le debe mucho a estas agrupaciones.



PARA TODOS LOS GUSTOS. GIT, Fito Páez, Dread Mar I, Illya Kuryaki and the Valderramas, La Beriso, Attaque 77 y Los Fabulosos Cadillacs hicieron lo que saben. Cada una a su estilo, conectaron con el público en el acto, pero dos presentaciones destacaron más que el resto: Fito Páez y Los Fabulosos Cadillacs.



Fito Páez venía de dejar la mitad de un show en Arequipa, porque el público -en resumen- era más frío que la nieve del Misti. En el Cosquín Rock ocurrió todo lo contrario: la gente coreaba sus canciones y se mecía y saltaba al ritmo que Fito imponía. 'La rueda mágica', '11 y 6' y 'Mariposa Technicolor" fueron los temas más coreados a gritos. El rosarino gritó que siempre es un placer volver a Lima. Los vitores no pararon hasta que abandonó el escenario.



Además de la de Fito Páez, la presentación de Los Fabulosos Cadillacs, al cierre del evento, fue la más aplaudida y esperada. La fórmula de ska, rock, funk y más que tiene LFC congeniaron con los deseos de ritmo de los asistentes. Muchos de los que los siguen desde siempre, y que ahora son padres, esperaban que Vicentico, Cianciarullo y compañía cantaran 'Vos sabés', la gran ausente del repertorio que incluyó 'Matador', 'Manuel Santillán, El León' y 'Vasos vacíos'.



¿Un tercero en el podio? Sí, los Illya Kuryaki and the Valderramas.



RESIDENTE. "El rock, más que un género, es una energía", dijo René, el ex vocalista de Calle 13, al explicar que lo suyo, tan pegado al rap, también es rock. Sí, ahora está como solista, pero la banda que tiene es de gran categoría y la potencia que emiten sus instrumentos van a la par con la que sus letras pretenden. Tras los bochornosos incidentes de Calle 13 en el Estadio de San Marcos, incluido espectador herido tras ser lanzado del escenario, parece que el público peruano está volviendo a querer a René Pérez.



EL MODO DE PAGO. El sistema era sencillo: compras un brazalete con un chip que te permite usarlo como tarjeta de débito. Si la cargaste antes del concierto, hiciste lo mejor. Los que no lo hicieron tuvieron que sufrir largas colas para cargarla con dinero, para luego comprar bebidas y merchandising. La solución debe ser simple: disponer de más quioscos de recarga en el festival. La sugerencia es válida: se ha anunciado que habrá un Cosquín Rock Perú en 2018.



EL PÚBLICO (I). Estas comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. A nosotros, el público peruano, nos toca vivir con más pasión los conciertos. Mucha gente parada, como si estuviese esperando el bus en el paradero, y tímidos pogos nos deben recordar que la música en vivo se también se disfruta con el cuerpo.





EL PÚBLICO (II). Circularon por redes sociales imágenes que mostraban poca gente en los conciertos. Mentiríamos si dijéramos que en las explanadas no cabía ni un alfiler. Los espacios vacíos y la publicidad incesante en redes sociales delatan que los organizadores esperaban una mayor asistencia. No obstante, los vacíos más dramáticos se daban cuando acababa un show y el público iba al otro estrado para ver el concierto paralelo que aún continuaba.



NO ES SOLO MÚSICA. Otro aspecto novedoso del festival es que no solo se centraba en la música. Aparte de la tirolesa, juegos mecánicos, el tatuador, la sala de masajes y el barber shop, lo más destacado fue el espacio en el que los artistas daban conferencias al público. La charla con Flavio Cianciarullo, por mencionar una, fue de lujo. El bajista de Los Fabulosos Cadillacs contó los entretelones de la banda, entre otras exquisiteces para sus fans peruanos.



SUGERENCIAS. Mayor publicidad (sí, mayor) que destaque, además de las bandas que tocarán, toda la dinámica del festival. No es poca cosa: a los señores de Cosquín Rock Perú, al igual que los otros organizadores de este tipo de eventos, les toca "educar" al público peruano en la dinámica de los festivales.



Por cierto, así fue el Cosquín Rock 2017 en Argentina: