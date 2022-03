El cantante puertorriqueño Daddy Yankee se retira de la música. Tras 32 años sobre las tarimas y con millones de fans el todo el mundo, el intérprete de ‘La Gasolina’ ha decidido dar un paso al costado de los reflectores.

El adiós de una leyenda. Luego de 32 años en los escenarios, el puertorriqueño Daddy Yankee anunció que se retira de la música tras dejar un sinfín de éxitos y de haber encaminado al crecimiento del reggaetón.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Voy a disfrutar todo lo que me han dado. Este género, la gente dice que yo lo he hecho mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave (...) Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos”, aseguró a través de un video.

¿Cuándo será el concierto de Daddy Yankee en Perú?

En ese sentido, Daddy Yankee dio a conocer que realizará una última gira de conciertos en Latinoamérica y, sin duda, el Perú no podía estar ausente en su despedida.

Daddy Yankee vendrá al Perú el próximo martes 18 de octubre luego de varios años como parte de su gira “La última vuelta world tour”. En los próximos días se anunciarán los detalles de la venta de entradas y zonas.