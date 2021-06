La cantautora Damaris presentó su nuevo tema “Vuelvo”, un adelanto del álbum más personal e íntimo de su destacada carrera musical que será publicado este año. El tema ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Deezer.

Por si fuera poco, esta canción llega acompañada de un videoclip grabado en la sierra de Lima, que ya puede ser disfrutado en el canal oficial de YouTube de la artista, quien se caracteriza como una exponente de la música fusión.

“He trabajado por casi un año las nuevas canciones de este álbum y varias de ellas ya están grabadas. Estoy volviendo a mi esencia de artista, poniendo en cada letra las experiencias que he vivido, lo que me hace quién y cómo soy”, manifestó la embajadora de Marca Perú y nominada al Grammy Latino (2009), a través de un comunicado.

“(Vuelvo) Es una canción muy personal e íntima. Como humanidad, este tiempo que hemos vivido nos ha traído muchos cuestionamientos. Básicamente, el mío ha sido el de regresar a mis recuerdos, experiencias y emociones, y desde ahí emprender un nuevo camino. Creo que esa es la principal enseñanza que me ha traído la pandemia”, añadió Damaris.

Sobre la decisión de grabar el audiovisual de “Vuelvo” en Obrajillo, Canta, la cantante reveló que es un lugar “acogedor” y parecido “con el pueblo donde crecí”. “Justamente, hay un personaje que es una niña porque la historia gira en torno a mi origen. En el videoclip, he querido representar mi infancia”, revela la cantante, huancaína de nacimiento y amante de la fusión de ritmos modernos con ritmos andinos.

Como se recuerda, a finales del 2020, Damaris renunció a la conducción de “Miski Takiy”, luego de 10 años, para emprender nuevos rumbos. En agosto del 2021, se instalará en la ciudad de New York para continuar con sus estudios musicales en la prestigiosa “Berklee College of Music of New York”.

“Haré una maestría en composición y producción musical en la Escuela de Música de Berklee NY. Se trata de un nuevo programa de medios creativos y tecnología. Seré parte de la primera promoción presencial de esta maestría”, precisó la ganadora de la competencia folclórica del Festival de la Canción de Viña del Mar (2008).

VIDEO RECOMENDADO

Revive las mejores presentaciones de “La Voz Perú”

Los participantes de "La Voz Perú" sorprendieron con su talento a los jurados del certamen. Oriana montero, imitadora de Mon Laferte en "Yo Soy", convenció a Guillermo Dávila y pasó ala siguiente ronda.