Interrumpo unos minutos a Daniel F en uno de sus tantos conciertos virtuales. Puede ser Perú o puede ser Europa. El público decide. La tecnología ha acercado al intérprete de ‘Memorias’ a sus seguidores. Sus composiciones son coreadas y amadas. Este es Daniel F, con quien conversamos previo a su concierto acústico en solitario: Cantos, gatos y relatos, que será transmitido mediante un grupo privado de Facebook Live y contará esos pasajes personales de su vida que te prenden y te encandilan con su música.

¿Cómo ha sido ese acercamiento al público virtualmente?

Fantástico. Es un poco sorpresivo porque adaptarse a estas nuevas formas me parece que más hace el esfuerzo el público. El artista solo canta y ya. El asunto es para el público que debe comprar sus entradas online y luego te van a ver en un pequeño formato. También muchos piensan si vale la pena entrar a este tipo de eventos y se quejan de que vuelvan los shows presenciales. Por eso, creo que la dificultad está más para el público que para el artista.

Algunos artistas han pedido que los conciertos sean semipresenciales, ¿estás de acuerdo?

Yo estoy de acuerdo con la seguridad. Mientras haya seguridad y códigos de salud que se respeten no hay ningún problema. Pero, por ahora, yo estoy tocando en conciertos virtuales. El peligro sigue latente; la segunda ola lo ha demostrado. Mientras no termine la pesadilla de la pandemia los conciertos presenciales van a esperar un buen rato.

Este 13 de febrero vas a tocar en el concierto virtual Cantos, Gatos y Relatos por San Valentín, ¿qué es el amor para Daniel F?

Los seres humanos se mueven por emociones. Si alguien te emociona tanto que intentas estar ligado a esta persona el mayor tiempo posible o, en otros casos, para toda la vida, eso, puede ser el amor. Hay tantas formas de ver el amor: amor por la música, amor por el prójimo, amor por las relaciones.

Hace unas semanas, la exministra Susana Baca pidió al presidente Sagasti un bono para los artistas…

Creo que sí hay un bono hay que dárselo a los peruanos que más lo necesitan. Si este peruano es un artista; creo que es más por las necesidades que por el título. No por ser artista va a tener prioridad sobre otro ciudadano.

Además de un compositor reconocido con 19 discos, también has publicado varios libros, ¿cómo te sometes al ejercicio literario?

Yo escribo hace muchos años. En 1979 comienzan a aparecer algunas notas en medios. Después escribiría más extenso como artículos de largo aliento que, al final, se convierten en libro. El ejercicio de escribir me fascina un montón. Me emociona mucho leer y escribir. Devoro la literatura de rock o biografías de músicos

¿Crees que el músico siempre debe ser contestatario?

Puede ser un ciudadano contestatario y si le gusta la música, hará música contestataria. O vivirá de manera contestataria haciendo música, pero no es una obligación ser contestatario.

Tu música es muy reconocida, pero no la tocan en la radio – aunque ahora hay nuevos formatos-, ¿por qué crees que ha sucedido?

Es criterio de la radio, aunque esos temas nunca me han interesado. Cuando era adolescente la escuchaba con mucha frecuencia, pero casi nunca emitían música que a mí me gustaba. Recuerdo que me reunía con mis amigos y escuchábamos discos en diferentes casas. Siempre tuve claro que la música que tanto me gusta no va a sonar en la radio. Nunca voy a escuchar a King Crimson o Sex Pistols. Hace unos años al crítico de rock Pedro Cornejo Guinnassi le preguntaron: ‘¿por qué cree que el rock peruano nunca logró internacionalizarse?’. Y él contestó: ‘La verdadera pregunta debería ser: ¿cómo es posible que el rock peruano, a pesar de tantas zancadillas y obstáculos, siga existiendo? Tenemos un ambiente nocivo o un rechazo al rock nacional, sin embargo, los grupos de rock peruano siguen sacando discos; siguen apareciendo más bandas de rock; los festivales – antes de la pandemia – siguen dándose y esto, a pesar de todo lo que te acabo de decir. Esto sucede por la ausencia de una industria sólida. La radio nunca ha significado una prioridad en mi vida.

Hubo muchas críticas sobre Rompan todo, el documental del rock latinoamericana de Netflix, porque no apareció mucho el rock peruano…

A mí me sorprendió que haya presencia peruana: que estén Los Saicos, El Polen o Los Shain’s. Porque hasta donde tenía entendido es un documental que muestra el éxito de la industria musical en Latinoamérica y, obviamente, los que tienen una industria más fuerte son Argentina y México, y, por allí, Chile y Colombia. Me sorprendió que esté Perú. Vamos, es un documental más. Seguro van a salir más documentales en el transcurso de los años. El trauma de los músicos peruanos es que, si no salen en un documental o un informe, se sienten frustrados. Recuerdo mucho el documental Los héroes del rock and roll. Es precioso. En este documental no aparecen Led Zeppelin, Black Sabbath o Deep Purple; y el punk aparece unos segundos. Por eso digo que un documental no tienen que aparecer todos los nombres porque, simplemente, te estás informando sobre cómo se gestó esta corriente, cuáles han sido las raíces, el desarrollo, la problemática y hacía dónde se dirige. Muchos se quejan porque todos quieren ser nombrados y es un absurdo enorme.