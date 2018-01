¡Confirmado! Deftones, una de la bandas más emblemáticas del nu metal, llegará al Perú este 2018. El anuncio fue hecho en la página oficial de Facebook de la banda norteamericana. Deftones llegará con todas su discografía bajo el brazo para hacer vibrar a todo el público peruano.



"Lima, Perú. 2018", dice la imagen que la banda Deftones publicó en su cuenta oficial de Facebook para el deleite de todos sus seguidores en todo el Perú. "Ya era hora", "Los escucho desde lo 14 años", "Por fin en Perú", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Facebook.



Los rumores indican que Deftones se presentaría en el festiva de Vivo x el Rock 10. El festival de música tendrá lugar en mayo y se anunciará el cartel final para fines de marzo.



Deftones es una banda que nació en Estados Unidos y fue integrada por Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Sergio Vega y Frank Delgado en 1988. La banda llegará al Perú y miles lo celebran.



Deftones a paseado su música melancólica, riffs agresivos y gritos desgarradores en miles de festivales que se han celebrado al rededor de todo el mundo.



Los discos:



La discografía de Deftones se inicia en 1995 con su disco debut, Adrenaline.



1995 Adrenaline

1997 Around the Fur

2000 White Pony

2003 Deftones

2006 Saturday Night Wrist.

2010 Diamond Eyes

2012 Koi No Yokan

2016 Gore

Chi Cheng



Deftones es una de esas bandas con una historia trágica para contar. Fue en el 2008 que el bajista, Chi Cheng tuvo un accidente que lo dejó en estado de coma.



Fue en el 2012 que el vocalista de la banda, Chino Moreno, tuvo fue entrevistado sobre el nuevo disco llamado 'Koi No Yokan' y la salud de Chi. "Cada día es diferente y él continúa luchando. Han pasado tres años, y está haciendo avances pequeños, pero todavía no puede hablar o comunicarse. A veces se pueden seguir algunas instrucciones breves para levantar una pierna o apretar una mano, por lo que deseamos lo mejor y mantener la esperanza. Sin embargo, ningún médico puede decirnos cuándo va a despertar. Todo lo que podemos hacer es mantener la esperanza", manifestó el líder de Deftones.



Pero fue el 13 de abril del 2013 que Chi perdería la vida tras un recuperación parcial. El bajista de Deftones falleció en Sacramento, California tras luchar cuatro años y medio con el accidente que lo dejaría en coma desde el 2008.