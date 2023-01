Deyvis Orosco no para de trabajar y asegura que lo hace en silencio. Por ello, quiere voltear la página del escándalo por pasar 11 horas en el sauna y ya está alistando las nuevas canciones que estrenará este 2023 y con las que promete sorprender a sus seguidores.

“Me siento emocionando del gran cariño del público, ya estoy alistando nuevas canciones para este 2023, ando trabajando en silencio, enfocado en darles lo mejor. Siempre trato de renovar el repertorio, pero sin dejar de lado los temas clásicos del Grupo Néctar”, indicó.

El popular ‘Bomboncito’, que este domingo 15 de enero tendrá un mano a mano con la agrupación Agua Bella en Vacilandia Park, señaló que e spera que su hijo crezca un poco más para que lo pueda acompañar a sus diversas presentaciones.

“Espero que Milan esté más grandecito y ojalá pueda llevarlo a ver los shows de su papá. Me gusta compartir con mi hijo mi pasión por la música, así como mi padre lo hacía conmigo y así sembró mi amor por la cumbia”, agregó el intérprete nacional.

JESSICA NEWTON RESPALDA A DEYVIS TRAS POLÉMICA POR SAUNA

Jessica Newton fue nuevamente consultada por las imágenes de Deyvis Orosco y sus 11 horas al interior de un sauna de ‘dudosa’ reputación. La organizadora del ‘Miss Perú’ aseguró que respalda completamente a su yerno y que le debe respeto porque hace muy feliz a su hija Cassandra Sánchez.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Jessica reveló que el ‘bomboncito de la cumbia’ siempre acude al sauna por reuniones de trabajo o placer, y que incluso se comunica con su pareja desde ese lugar.

“Desde que lo conozco va al sauna y se reúne con un montón de gente y conversa con Cassandra desde el sauna. No tengo por qué juzgar a nadie (...) Casandra le cree porque es su esposa y a mí no me toca creerle ni no creerle, a mí me toca respetarlo y quererlo porque hace feliz a mi hija y a mi nieto” , precisó.