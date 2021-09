Después de un año y medio de no subirse a un escenario en nuestro país, Diosdado Gaitán Castro ofrecerá un concierto presencial denominado “Música de nuestras alturas” el próximo 22 de setiembre en el Gran Teatro Nacional en San Borja.

Con este show de gala, el artista retoma sus actividades en nuestro país y lo más importante el contacto con su público, el mismo que esperó pacientemente durante todos estos meses por volver a verlo y escuchar en vivo.

“‘Música de nuestras alturas’ es un viaje musical por diferentes géneros andinos, donde los arreglos se hilvanan alturadamente entre la tradición y las sonoridades de estos tiempos”, indica sobre el espectáculo el cantante.

“Lo interesante es que el resultado suena tan moderno y tan pegado a la tradición a la vez, de tal manera que sorprende y se hace revolucionario”, agrega sobre el recital con el que celebra también sus 35 años de vida artística.

Así, se disfrutará de música del centro (Huancaína), sur (Ayacucho y Apurímac) y norte (Cajamarca y Ancash), en éste último segmento rindiendo un cálido homenaje a su padre por provenir de esa parte de nuestro país, entre otras sorpresas.

De esta manera, Diosdado Gaitán Castro vuelve a los conciertos con una tarde noche mágica en la que además estrenará de manera oficial los temas que compuso en este período de pandemia como “Jamás, jamás”, un hermoso huayno ayacuchano.

“Preparar este concierto tiene un significado muy especial, son 18 meses de no actuar en Perú, de no poder contactarme con el público de manera real, de interactuar, por lo que se imaginarán la expectativa que hay, de poder dar la talla. Nos embarga una fuerte sensación de juntarnos y disfrutar de lo que tanto nos gusta hacer junto a los seguidores y también de nuestros hermanos, los músicos”, afirma el intérprete.

El espectáculo contará con las medidas de seguridad y un aforo máximo de 406 personas. Entre las principales medidas se encuentran el uso obligatorio de mascarilla y el cumplimiento de la distancia social entre asientos para garantizar la seguridad del público asistente.

Las entradas para el concierto “Música de nuestras alturas”, el 22 de setiembre, en el Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja) ya están disponibles en las boleterías del Teatro y en Joinnus. Para mayores informes, se puede llamar a los telefonos 993 549 244 y 999 910 717.

