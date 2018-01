La tarde de este lunes nos sorprendió con una noticia devastadora para el mundo de la música. Y es que Dolores O’Riordan, vocalista de la banda The Cranberries, murió en Londres, donde se encontraba para grabar una sesión musical, a sus 46 años.

‘Los familiares están devastados por la noticia y han pedido privacidad en estos momentos difíciles’, dijo el agente de Dolores O’Riordan, según informó la nota oficial de prensa sobre la muerte de la vocalista de The Cranberries.

The Cranberries, banda originaria de Limerick, Irlanda, alcanzó el éxito en la década de 1990, con temas tan populares como Linger y Zombie. Y precisamente esta última canción es la que nos trae un mensaje muy especial en estos momentos de pérdida.

Zombie de The Cranberries es el primer sencillo del segundo trabajo de la banda irlandesa, un disco llamado No Need to Arque. La canción es una protesta que habla sobre el conflicto de Irlanda del Norte, desde el Alzamiento de Pascua en 1916.

El tema interpretado y escrito por Dolores O’Riordan hace referencia al atentado perpetrado por el Ejército republicano Irlandés Provisional (IRA) en la ciudad inglesa de Warrington en 1993. Allí, en medio del caos, murieron dos niños: Jonathan Ball y Tim Parry.

El atentado ocurrió el 20 de marzo de 1993, cuando el IRA detonó dos bombas en el centro de la ciudad de Warrington. Producto del ataque, murieron los dos pequeños.

Rápidamente, el acto terrorista fue repudiado en todo el mundo e hizo reflexionar a las personas sobre las mentiras de las guerras. Es así que Zombie, creada por Dolores O’Riordan, se convirtió en uno de los temas más populares de The Cranberries y obtuvo el premio de Mejor Canción en los MTV Europe Music Awards de 1995.

Zombie es una crítica a las guerras innecesarias que año a año matan a gente inocente. Es así que su letra envía un mensaje de paz entre Inglaterra e Irlanda, para que dejen sus diferencias de lado y se preocupen por cuidar a sus propios ciudadanos.

