Dua Lipa y su nueva canción "Don't Start Now", letra y significado

La cantante británica Dua Lipa es una de las grandes exponentes de la música pop actual, y recientemente ha sorprendido a todos con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Don’t start now”, que pertenece a su segundo álbum musical.

Dua Lipa tuvo el debut soñado con su álbum homónimo en 2017, y ahora está lista para repetir el éxito de sus primeros temas con el lanzamiento de su nuevo tema “Don’t start now”, que llegó acompañado de un potente videoclip.

Con un body amarillo y pendientes de Eéra -la firma de alta joyería de Chiara Capitani y Romy Blanga-, Dua ha demostrado que sabe captar la atención de todo el mundo.

En tan solo un par de horas desde su publicación en YouTube, el videoclip cuenta con más de 920,037 visualizaciones y cientos de comentarios que felicitan la nueva propuesta musical de la cantante. El público ha recibido muy bien este tema, que se está convirtiendo en uno de los favoritos de las principales plataformas digitales de música.

El video de "Don’t start now" está dirigido por el aclamado director Nabil, quien anteriormente ha trabajado con Kanye West, The Weeknd, James Blake y Bon Iver. Con esta nueva propuesta, Dua Lipa regresa por la puerta grande con un estilo original, un sonido pop discotequero característico de los años noventa.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA CANCIÓN?

La misma Dua Lipa explicó el origen de esta canción y que significa para ella. La cantante británica explicó que “Don’t start now” representa una nueva etapa musical en su carrera con un estilo nuevo, que la aleja de lo que hizo anteriormente.

Dua Lipa quiere cerrar un capítulo en su vida y comenzar otro, tal como se puede interpretar en la letra de su nuevo tema: es el inicio de una etapa, se trata de seguir adelante y no permitir que nadie se interponga en tu camino.

“Elegí sacar primero esta canción para poder cerrar un capítulo en mi vida y comenzar otro nuevo ¡Es una nueva etapa con un nuevo sonido! Se trata de seguir adelante y no permitir que nadie se interponga en tu camino. También se sintió como una elección natural que fuese la primera canción, ya que la hice con el mismo brillante equipo con el que trabajé ‘New Rules’”, explicó Dua Lipa mediante un comunicado de Warner Music.

Así es, este nuevo tema se trabajó con el mismo equipo que se encargó de ‘New Rules’, el mayor éxito de Dua Lipa hasta la fecha. Se trata de Ian Kirkpatrick, Caroline Ailin y Emily Warren, si bien esta vez Lipa también es co-autora.

El propio Kirkpatrick, al que has escuchado en ‘Bad Liar’ de Selena Gomez, Justin Bieber o en varios temas de Julia Michaels, ha producido esta canción con la que Lipa claramente quiere conquistar a todos.

“Don’t start now” ha llegado de la mano de un cambio de look de la artista, Dua Lipa deja atrás su melena castaña para usar su cabello completamente rubio. En el video muestra su lado más sensual y atrevido, usando un body amarillo.

No queda duda que “Don’t start now” será una de las nuevas canciones que logre colarse en las pistas de baile, como Dua Lipa ha hecho con sus éxitos anteriores, ya que es un sencillo con el que la cantante cambia de registro y muestra una nueva versión de sí misma.

DATOS GENERALES DE “DON’T START NOW”, DE DUA LIPA

Artista: Dua Lipa

Canción: Don’t start now

Género: Pop

Álbum: Aún no tiene nombre

Fecha de lanzamiento: 1 de noviembre de 2019



LYRICS DE “DON’T START NOW”, DE DUA LIPA

If you don’t wanna see me

Did a full one eighty, crazy

Thinking bout the way I was

Did the heartbreak change me, maybe



But look at where I ended up

I’m all good already

So moved on it’s scary

I’m not where you left me at all

So if you don’t wanna see me dancing with somebody

If you want to believe that anything could stop me

​

Don’t show up

Don’t call now / come out

Don’t start caring

About me now

Walk away

You know how

Don’t start caring

About me now



Aren’t you the guy who tried to

Hurt me with the word goodbye

Though it took some time to survive you

I’m better on the other side



I’m all good already

So moved on it’s scary

I’m not where you left me at all

So if you don’t wanna see me dancing with somebody

If you want to believe that anything could stop me.





Don’t show up

Don’t go out / don’t call now

Don’t start caring

About me now

Walk away

You know how

Don’t start caring

About me now

Don’t start now

Don’t start now

Don’t start now

I’m not where you left me at all

So if you don’t wanna see me dancing with somebody

If you want to believe that anything could stop me

Don’t show up

Don’t go out / don’t call now

Don’t start caring

About me now

Walk away

You know how

Don’t start caring

About me now

LETRA EN ESPAÑOL DE “DON’T START NOW”, DE DUA LIPA

Si no quieres verme

¿Di un cambio radical?, de locos

Pensando en la manera que era

¿Qué me rompieran el corazón me cambió? Quizás

Pero mira donde acabé

Estoy muy bien ahora

Así que lo dejé atrás, es terrorífico

No soy quien dejaste atrás del todo

Así que si no quieres verme bailar con nadie

Si quieres creer que algo puede pararme

No aparezcas

No me llames ahora, fuera

No empieces a preocuparte

Por mí, ahora

Vete

Sabes cómo

No empieces a preocuparte

Por mí, ahora

¿No eres el tío que trató

De herirme con la palabra “adiós”?

Pensé que me iba a tomar más tiempo pasar de ti

Estoy mejor en el otro lado

Estoy muy bien ahora

Así que lo dejé atrás, es terrorífico

No soy quien dejaste atrás del todo

Así que si no quieres verme bailar con nadie

Si quieres creer que algo puede pararme

No aparezcas

No me llames ahora, fuera

No empieces a preocuparte

Por mí, ahora

Vete

Sabes cómo

No empieces a preocuparte

Por mí, ahora

No empieces ahora

No empieces ahora

No empieces ahora

No estoy donde me dejaste del todo

Así que si no quieres verme bailar con nadie

Si quieres creer que algo puede pararme

No aparezcas

No me llames ahora, fuera

No empieces a preocuparte

Por mí, ahora

Vete

Sabes cómo

No empieces a preocuparte

Por mí, ahora