Jota Benz no descartó regresar a ‘Esto es guerra’ cuando se recupere completamente de su lesión en la rodilla.

“Tuve rotura total de ligamento lateral y cruzado, con un poco de meniscos, fue una lesión fuerte, y hoy (ayer) el doctor me dirá cómo voy avanzando. Estoy usando una muletita porque no puedo poner todo mi peso en mi pierna izquierda”, contó Benz, quien a raíz de la lesión tuvo que operarse la rodilla.

¿Hay posibilidades de regresar con los ‘guerreros’?

Llegué a Perú hace ocho años de vacaciones y se me presentó trabajar en televisión, desde entonces las puertas se me han ido abriendo. A ‘Esto es guerra’ le tengo un gran cariño, están siempre pendientes de mí, hablamos semanal para ver cómo estoy y las puertas no se las cierro.

¿Qué pasó con Jota Benz?

El viernes 4 de noviembre de 2022, Jota Benz sufrió una severa lesión cuando se enfrentaba a Pancho Rodríguez en el juego “Fichas de Guerra”. Un paso en falso hizo que se dislocara la rodilla frente a cámaras, lo que desató la preocupación de todos en el set.

Inmediatamente los paramédicos que se encontraban en el estudio ingresaron al set para auxiliar al chico reality, mientras la producción del programa decidió mandar a un corte comercial.

