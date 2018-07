Muchos artistas se someten a cirugías para arreglar algunos detallitos que no les gusta de su cuerpo. Pero algunos no lo dicen, o prefieren hasta negarlos. Lo cierto es que Estrella Torres , la cantante de Puro Sentimiento , le gusta ser sincera con sus seguidores en Instagram y reveló a qué clase de procedimiento se sometió.

Estrella Torres decidió utilizar la nueva herramienta de la red social que permite a sus seguidores hacerle preguntas de cualquier tipo. Por eso un par de fans en Instagram le consultaron si era 100% natural o si también se había pasado por el bisturí.

La cantante de Puro Sentimiento reveló que sí se hizo cirugía. “Pa que te digo que no si sí… Me hice mi nariz, me cambió absolutamente mi rostro y me gusta” , escribió en Instagram Estrella Torres.

Pero no solo eso. La cantante de Puro Sentimiento decidió compartir la información del doctor que realizó el procedimiento, pues contó que varias de sus seguidoras le pedían que publique el nombre. Estrella Torres no dudó en hacerlo y aseguró que hizo un buen trabajo.

Además, la cantante contó en Instagram que ella es muy floja para hacer ejercicio. Por ese motivo, decide someterse a tratamientos estéticos. " No hago ejercicio por la falta de tiempo y por la flojera. Pero sí me hago tratamientos corporales"

