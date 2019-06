Exodus llega a Lima para ofrecer poderoso concierto

La promotora Black Star Entertainment acaba de anunciar el retorno de Exodus y Ratos de Porao al Perú. El esperado concierto tendrá lugar este 8 de septiembre en el C.C. Festiva en el Centro de Lima.

Exodus es una banda estadounidense de thrash metal que se formó en 1979 en San Francisco, California. La agrupación vuelve a los escenarios para hacer disfrutar a todos sus fanáticos en todo el mundo.

'Bonded by Blood' , 'Pleasures Of The Flesh', 'Fabulous Disaster', 'Impact Is Imminent', 'Force Of Habit' ,'Tempo Of The Damned', son parte de la discografía imprescindible para todos los seguidores de la banda que retorna a Lima este 2019.

Por su parte, Ratos de Porao hará vibrar a todos los peruanos con su metal punk hardcore. La agrupación se formó en São Paulo, Brasil en 1981. Los discos: 'Crucificados pelo sistema', 'Descanse em paz', 'Cada dia mais sujo e agressivo / Sucio y agresivo', 'Brasil' y 'Anarkophobia' son algunos de los más representativos de la escena carioca.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sistema Eventrid:

* Primera etapa: lunes 24 de junio al domingo 31 de junio (o hasta agotar stock) S/120



* Segunda etapa: lunes 1 de julio al lunes 15 de julio (o hasta agotar stock) S/130



* Tercera etapa: Martes 16 de julio al domingo 25 de agosto (o hasta agotar stock ) S/150



* Cuarta etapa: lunes 26 de agosto al sábado 7 de setiembre (o hasta agotar stock) S/170



* Dia del show: S/ 190

Puntos de venta físicos desde 26 de junio:



* El Anexxxo: CC El Capullo: Jirón Unión 147 – Stand C-13

* Coyote`s tatto: Bajada Balta 127 Miraflores Lima

* Tienda Xtremo: Galerías Brasil Tda. 55B – Jesús María

* Crypto Bar Metal: Av. Arequipa 1911 – Lince

* Moving Sound: Galerías Brasil Tda. 61B – Jesús María