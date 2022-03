La cantante colombiana Farina, quien “sueña” grabar algún día con su rapera favorita, Nicki Minaj, revela que quedó “fascinada” al escuchar por primera vez a Selena Quintanilla y que la guerra en Ucrania la “entristece” y la lleva a reflexionar que la vida hay que apreciarla en toda su dimensión.

“Mi música es un sancocho de influencias, de mi familia de origen caribeño, de artistas estadounidenses, panameños y jamaiquinos; de pequeña escuchaba tambores, vallenatos, cumbias, pero en la televisión descubrí el reggae, rap, R&B y gospel y me dije que por ahí iría mi música”, afirmó este lunes en conversación con Efe.

Farina, que canta rap, reguetón y otros ritmos urbanos, se encuentra en Santo Domingo para la premier hoy de la película dominicana “Flow Calle”, que protagoniza, y que según su opinión, “describe en un 90 % su propia vida”.

La cinta, producida por Caribbean Films y dirigida por el dominicano Frank Perozo, narra la historia de Giselle, una chica de origen humilde que ha de enfrentar toda suerte de obstáculos para alcanzar su propósito de triunfar en la música.

LA MÚSICA EN LA SANGRE

Farina afirma que su madre le gustaba cantar y participaba en concursos, mientras sus tíos eran músicos de vallenato con lo cual siempre supo que el arte popular era lo suyo, pero su familia -en principio- no estuvo de acuerdo con el rap y los ritmos urbanos. Querían que cantara el folclor colombiano.

“En mi casa se escuchaba mucho a Carlos Vives, luego también amaba la música de Shakira (...) en una oportunidad uno de mis tíos me hizo llegar un casette de Selena Quintanilla y quedé fascinada con esto. Selena se adelantó a los tiempos, ella creó la tecnocumbia con la canción ‘Bidi bidi bom bom’, me hubiese gustado colaborar con ella”, afirma.

Con la que sí tiene oportunidad de hacer un “featuring” -si llegara la oportunidad- es con la rapera Nicki Minaj, una de sus grandes influencias, y con ello cantar en inglés. También admira a Rihanna, Alicia Keys, Shakira y Cardi B.

La nacida en Medellín, quien cantó y fue nominada a los Latin Grammy en noviembre pasado, ha hecho dos colaboraciones con la controvertida cantante dominicana Tokisha.

“Hicimos una canción, “Perras como tú”, la cual se hizo viral en la red social TikTok. Cuenta con más de 20 millones de visualizaciones en Youtube y hace poco nos juntamos de nuevo para colaborar con el último álbum de Arcángel”, destaca.

LOS OBSTÁCULOS LA HICIERON SER UN “TIGRE”

“Antes de llegar a momentos como estos cuando me siento segura de lo que hago y lo que soy, hice frente a muchos obstáculos, derramé muchas lágrimas, muchas puertas me fueron cerradas, pero todo esto me hizo convertirme en la mujer que soy, en la que tiene el valor para pararme como un tigre y vivir los momentos especiales de mi carrera”, expone la cantante de “Las nenas” y “Olvídame”.

Por eso es que le da tanto “orgullo” su protagónico en “Flow Calle”, que originalmente estaba reservado para la dominicana Natti Natasha, quien no pudo aceptar el rol porque al momento de iniciar el rodaje (2021) estaba embarazada.

“Natti es mi amiga, es mi hermana, también es una gran artista. Ella fue la primera en decirme ‘ese trabajo es tuyo’ cuando me contactaron para la película, pues buscaban una cantante de rap y otros géneros”, destaca la artista, para quien la cinta es un material “inspiracional”.

La actuación no era desconocida para ella, pues en Colombia protagonizó en 2011 la serie de televisión “Tres milagros”, que rápidamente se convirtió en una de las más vistas en su país.

Sobre el reciente enfrentamiento en las redes entre el colombiano J Balvin y el puertorriqueño Residente, Farina dijo que sentía “mucho respeto” por ambos y que lo mejor es que cada uno continúe su camino.

“Me entristece mucho y me pone ‘down’, me da ansiedad y me hace reflexionar mucho, ya la pandemia me hizo reflexionar mucho también”, explica sobre lo que ocurre en Ucrania.

Afirma que la guerra en ese país tras la invasión rusa le dice que tiene que vivir al ciento por ciento, porque “hoy estamos acá y mañana no sabemos dónde estaremos”.

Para tratar de vivir plenamente tiene su propio libreto.

“Lo importante es rodearnos de buena vibra, para mí lo importante es darles amor a las personas, siempre hablar de cosas positivas y estar con gente positiva que te hagan reír”. (Fuente: EFE)

