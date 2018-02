Future Islands en Lima: 5 motivos para no perderte su tremendo concierto

Future Islands, uno de los secretos mejores guardados del nuevo synth pop a nivel mundial, llega por primera vez a Lima. La banda liderada por Samuel Herring, incluyó Perú en su gira y, como en todos los países, las entradas para el show están volando.

Himnos contemporáneos como Seasons, Ran, A Dream of You and Me, Cave, entre otros sonarán el 7 de mayo en el Centro de Convenciones Barranco. A continuación, cinco claves para entender el éxito de este grupo de Baltimore.

1- Un frontman para la historia: Los grupos necesitan de un frontman que aporte originalidad al grupo, pero el caso de Samuel T. Herring es excepcional. El hombre es una mezcla entre Morrissey y Jack Black físicamente, tiene unos movimientos y pasos de baile que ni John Maus podría con ellos. Sentadillas increíbles, coreografías improvisadas y loquísimas, cambios súbitos de registros vocales y golpes en el pecho son parte de su show. Arte puro.

2.- Clave. La aparición en el show de David Letterman : ¿En qué momento causó tanto revuelo esta banda? La respuesta la tiene una actuación que ofreció el trío en el programa de David Letterman. Era su primera aparición televisiva y arrasaron. Mientras el resto de la banda se mantenía inmóvil, su cantante, Samuel T. Herring, ofrecía un repertorio de pasos de baile de lo más locos. Esto generó un meme creado por el propio presentador. Y al día de hoy ese vídeo registra más de dos millones de visitas en Youtube.

3.- El synth pop más aguerrido de nuestros tiempos. Los tres primeros discos se consolidaron como una exploración conceptual y sonora que definió un sonido synth que combina los sonido guturales de Herring (cantante) y melodías que estallan en continuo crecimiento. Wave Like Home (2003), In Evening Air (2010) y On the Water (2011) fueron una trinidad que abonó el terreno para su obra maestra: Singles de 2014. A partir de eso, la agrupación definió un objetivo sonoro: el synth pop más aguerrido de nuestros tiempos.

4- Dejarse en manos de uno de los productores más respetados del momento: La banda se dejó en manos de Chris Coady, uno de los productores más destacados de la música alternativa. El productor ha trabajado con bandas como Beach House, Yeah Yeah Yeahs y Grizzly Bear. El hombre idóneo si no quieres cambiar de discurso musical, sino maquillarlo.

5- El disco que cambió todo: Singles (2014). The Guardian, Mojo, NME, Pitchfork, Spin y otras publicaciones lo ubicaron como uno de los mejores discos de aquel año, la aparición clave en el Show de David Letterman y la afirmación de “Seasons” como uno de los hits alternativos del año los llevó al lugar que ocupan en la música. El siete de abril del año pasado, Future Islands lanzó The Far Field, un disco que alcanzó el Top 50 en el Billboard 200 y llegó al puesto 18 en Reino Unido.