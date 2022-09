Este 2022 ha sido muy productivo para la escena independiente peruana. Dentro de los lanzamientos que se han ido publicando aparece “Humo de Flor”, single que define y marca el esperado debut del compositor y productor musical peruano Gerikö.

“El tema es un relato sobre la digestión de una relación hacia el desapego. Ahí es donde coexisten dos personalidades en debate, una busca la sanidad y la otra, la toxicidad. Se desarrolla la conversación dentro de uno mismo, cada una de las personalidades expone su situación y su deseo, tanto de sanar, como de querer volver a respirar esa toxicidad, aún sabiendo que esta puede matar de a pocos su espíritu“, explica Gerikö.

Geriko Vega (nombre de pila de Gerikö) trabaja sus composiciones teniendo claro sus influencias en géneros como el City Pop, Progresive, Folklore y Rock latinoamericano. Aprendió a tocar piano a los 7 años, a los 14 años ya tocaba guitarra y bajo, así que decidió estudiar producción musical en la UPC, durante su periodo de estudiante formó la banda de Rock progresivo denominada “Lelo Gigë”.

Además de viajar a Europa para tocar en una gira de festivales de folklore internacional representando al conjunto peruano “Identidad Perú” como guitarrista y vocalista. Al egresar, decidió empezar a componer a modo de cantautor, bajo grandes influencias como El príncipe Gustavo Pena y Charly García.

En esta nueva etapa, Gerikö marca la esencia de su proyecto y composiciones en la búsqueda de la conciencia del ser humano. Sus canciones invitan a reflexionar sobre nuestra sensibilidad, vulnerabilidad y cómo nos relacionamos con el “Otro”.

Sobre los aspectos técnicos, Gerikö se encargó de escribir la letra, componer, grabar todas las voces, guitarras, teclado eléctrico y el Sub Bass. Cuenta con la participación especial de Maylo en los teclados, Khromatica en el bajo (la primera mitad del tema es bajo, después del primer coro solo queda el Sub Bass) y Patricio Excebio en la batería. La producción está a cargo de Pau The Kid, la mezcla y masterización de Chengue.

Gerikö cuenta que para su primer release ha decidido lanzar un videoclip, el cual está co-dirigido entre él mismo y DiegoMon, quien se encargó de la producción y animación del mismo.

Este videoclip narra la historia del tema de manera conceptual en una especie de metáfora que habla del proceso que sucede con el personaje principal, siendo tanto el single, como el video, una expresión autobiográfica llevada a la pantalla chica. “Ha sido toda una explosión de emociones tanto el proceso como el resultado del single y del video”, explica Gerikö.

