Lanzan vinilo de Gian Marco con las mejores canciones románticas de su primera época

Hace tan solo un día, Gian Marco estuvo presente en los Latin Grammy 2019 junto a otras grandes estrellas peruanas, como Eva Ayllón, Anna Carina Copello y Maricarmen Marín. Y aunque no logró ningún galardón en esta edición, se mostró orgulloso de su último disco 'Intuición '.

Y es que el famoso cantautor fue nominado a Mejor Álbum Cantautor por ' Intuición', al que considera una de las mejores producciones de su carrera artística. "Esta vez no pudo ser. Orgulloso y feliz de lo que he logrado hasta hoy. No tengo el #LatinGrammy pero los tengo a todos ustedes", escribió en sus redes sociales.

A pesar de que su más reciente disco tuvo gran aceptación por parte de sus fans, estos siempre recordarán su primera época, con las canciones románticas más emblemáticas de la década de los noventa.

Y una buena noticia ha llegado para ellos. Disco Centro , una tienda especializada en música que recientemente ha abierto nuevamente sus puertas con una nueva propuesta 'vintage', lanzó un vinilo de Gian Marco con sus temas más entrañables.

Tracklist



LADO A:

-Cancion de amor

-Donde estaras

-Mirame

-Te extrañare

-Dos Historias



LADO B

-Parte de este juego

-No puedo amarte

-Somos dos

-Gorrion

-Dame un beso

Puedes encontrar el vinilo ' Gianmarco Grandes Éxitos' en su versión negra y dorada en la tienda de Disco Centro ubicada en Miraflores.