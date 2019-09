Girls of Rock: Festival femenino presenta su novena edición en el Centro de Lima 

Como ya es una costumbre, el festival femenino Girls of Rock vuelve a tener vigencia. Y este 25 de octubre presentará su edición número de 9, la cual pretende ser más arrebatada, mística y empoderada que en sus anteriores años.



"Vivimos en una sociedad compleja, en donde todavía es limitado el acceso de las mujeres a muchas oportunidades. Por eso es que seguimos apostando por este festival, que ya está a un paso de cumplir una década. Nuestra intención es seguir marcando tendencia frente a otras propuestas", expresa Carla Estrada Campos, productora de este show alternativo.



Este año, la parrilla de bandas del Girls of Rock, show que es organizado por Bonicelli Producciones y el apoyo de John Foos y Monster Energy Drink, estará integrada por Reiiina, Área 7, Cherrylips, Las Tetris, Sanded, Paradero Astral, La Torita, La Musa y Ultra.



En las próximas semanas se anunciarán a los invitados especiales. Todas estas propuestas son lideradas por mujeres, quienes guardan un sólido mensaje de respeto frente a la sociedad a la que vivimos expuestos.



Como ya se mencionó, Girls of Rock tendrá lugar este viernes 25 de octubre desde las 9 p.m. en el Lima Rock Club, espacio que está ubicado el Pasaje Olaya 166, en el Centro de Lima, a una cuadra de la Plaza de Armas. Las entradas tendrán un costo único de 10 soles y podrán ser adquiridas en la puerta del local el mismo día del show.



"Como todas las ediciones, nuestro objetivo es que las bandas de rock integradas por chicas puedan tocar bajo las mejores condiciones. Así fortaleceremos una escena que es totalmente subestimada, generar un cambio y que perdure en el tiempo", agregó Diana Foronda, vocalista de Área 7 y productora general del show.



Girls of Rock es una propuesta alternativa de festival. Vendrá cargado de sorpresas, sorteos y lo mejor de todo: expresión, libertad y espacio para todos y todas.