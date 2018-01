Grammy 2018: ¿Organizadores no quieren que Lorde cante sola por ser mujer? [VIDEO y FOTOS]

¿Qué cosa? Lorde solo tiene 20 años y su gracia, talento y poder en el escenario le han hecho valer cada acorde que canta en su última producción en el 2017. 'Melodrama' es el último disco de la bella neozelandesa y todo esperan que Lorde suba al escenario esta noche para deleitar a todos sus fanáticos.





Pero los hinchas de Lorde se quedarán con las ganas de cantar un tema propio porque la producción no permitirá que cante en solitario. Los organizadores del Grammy tienen otros planes para Lorde y le ofrecieron cantar, junto con otros artistas, en el homenaje que se la hará a Tom Petty.



Los más insólito del caso es que el álbum de Lorde está nominado al álbum del año y tendrá la oportunidad de cantar. Caso contrario es con los otros nominados varones a la misma categoría. Bruno Mars, Childish Gambino, Jay Z y Kendrick Lamar si podrán cantar en solitario en los Grammy 2018.



¿Qué está pasando en la premiación del Grammy? Esa es la pregunta que millones de amantes de Lorde y de la música se hacen al enterarse de la noticia. Los organizadores del Grammy le dieron el tema American Girl, del álbum Tom Petty and The Heartbreakers le indicaron a Lorde que esa canción podría cantarla junto a otro artista. Por su parte, Lorde, como era de esperarse, manifestó que no desea participar en el escenario en una canción como tributo.



¡Mamita querida! Sonya Yelich, madre de Lorde, no quiso hacerse problemas con el tema y publicó un fragmento del diario The New York Times donde se publican las estadísticas para pensarla: "De los 899 nominados en las últimas seis ediciones de los Grammy, solo el 9% eran mujeres. (Este año, Lorde es la única mujer nominada a Álbum del Año; no está previsto que actúe)", dice la publicación del diario norteamericano y Sonya agregó: "Esto lo dice todo".



Israel, Israel. Lorde ya se había negado a cantar en otra oportunidad en Israel. La cantante no quiso presentarse debido a las políticas aplicadas en Palestina.