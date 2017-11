¡Green Day y selección de Nueva Zelanda se cruzaron en hotel! La foto antes del repechaje contra Perú 

Desde que la selección peruana empató con la selección de fútbol de Colombia, se sabía que estas semanas de noviembre serían ajetreadas. Los músicos de la banda Green Day no solo cambiaron de lugar del concierto (que en un inicio era en el Estadio Nacional), también modificaron sus fechas y todo para elPerú vs. Nueva Zelanda del miércoles 15 sea llevado de la mejor manera.



Los 'All white', como se conoce a la selección de Nueva Zelanda, llegaron al Perú la noche del domingo y se encuentran hospedados en el Marriot de Miraflores. En el mismo hotel está la banda Green Day quienes este martes tocarán en el estadio de San Marcos. Ambos visitantes de nuestro país se encontraron en el hotel y se tomaron una foto.

La imagen fue subida por la cuenta oficial de twitter del equipo de Nueva Zelanda, sin embargo, la imagen fue eliminada. En la foto se ven a Wiston Reid, capitán de los 'All White', junto al vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, y el baterista Tré Cool.

Green Day no se opuso a los cambios que se enfrentaron desde que se anunció el repechaje Perú vs. Nueva Zelanda. Por el contrario, la banda de rock punk mantiene su apoyo a la selección peruana hasta el último momento. Ellos también están viviendo la pasión de sus fans y de los hinchas de la blanquirroja.



Green Day llegó a Lima la mañana del lunes para tocar el martes como parte de su gira "Revolution Radio". Antes de su concierto, Billie Joe Armstrong publicó una imagen en su cuenta de Instagram demostrando su apoyo a Perú. ¿Verán el partido del miércoles a las 9:15 de la noche?

🇵🇪!!!!!! PERUUUUU!!! Una publicación compartida de Billie Joe Armstrong (@billiejoearmstrong) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 1:47 PST

