CONTEO REGRESIVO. Guns N’ Roses se presenta esta semana en Perú tras una larga espera de dos años de haberse suspendido su show inicial en Lima a causa de la pandemia del COVID-19. La ‘banda más peligrosa del mundo’ promete hacer deliderar a los fanáticos en este esperado concierto de rock. Ante ello, te contamos las canciones que formaría parte de su setlist.

La agrupación de hard rock regresa a nuestro país luego de seis años. En aquella ocasión tocaron en el Estadio Monumental de Ate, en donde 40 mil personas que se reunieron para ver a tres de los cinco miembros de la formación clásica reunidos tras más de dos décadas de separación.

Ahora, la banda liderada por Axl Rose y Slash se encuentra en Sudamérica desde setiembre, cuando dio por iniciada su gira por esta región, la cual los ha llevado a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Perú volverá a vivir una sobredosis de hard rock con la presentación de Guns N’ Roses y por ello te preparamos con su setlist y más información.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Guns N’ Roses en Lima?

Guns N’ Roses se presentará en Lima este sábado 8 de octubre en el marco de su gira Not In This Lifetime. El concierto será realizado en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Cuáles serían las canciones que tocaría Guns N’ Roses en Lima?

It’s So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither (Cover de Velvet Revolver)

Welcome to the Jungle Better

Reckless Life

Double Talkin’ Jive

Live and Let Die (Cover de Wings)

Estranged

Shadow of Your Love

Rocket Queen

You Could Be Mine

Slash Guitar Solo

Absurd

Hard Skool

Attitude (Cover de Misfits)

Civil War(Jimi Hendrix’s “Machine Gun” outro)

Sorry

Sweet Child o’ Mine

November Rain

Wichita Lineman (Cover de Jimmy Webb)

Knockin’ on Heaven’s Door (Cover de Bob Dylan)

Nightrain

Coma

Patience

Don’t Cry

Paradise City

¿Cuál es el mapa de accesos para el concierto de Guns N’ Roses en Lima?

La productora del concierto de Guns N’ Roses compartió cuáles serán los accesos al Estadio de San Marcos según las diferentes zonas que hay:

Por la puerta de Av. Venezuela: Zonas Platinium / Vip

Por la puerta de Av. Amezaga: Zona Occidente A y B / Zona Oriente A y B / Zona Tribuna Norte

Por la puerta de Av. Amezaga (Aka Amezagita): Zona Campo

¿Quién es el telonero para el concierto de Guns N’ Roses en Lima?

Es importante precisar que se anunció que la banda mexicana Molotov estará encargada de abrir el concierto de Guns N’ Roses este sábado 8 de octubre, por lo cual se prevé una noche cargada de rock en el Estadio de San Marcos.

VIDEO RECOMENDADO

La reactivación de los conciertos en el mundo ha significado el retorno de grandes artistas internacionales a nuestro país para este 2022.