Luego de cuatro años de ausencia, la banda californiana Guns N’Roses volverá a ofrecer un show en Perú el próximo 24 de marzo de 2020 en el estadio de San Marcos.

La banda llegará a nuestro país como parte de su gira mundial “Not is this Lifetime”, la cual reúne a la alineación histórica de la agrupación de Axl Rose, Duff McKagan y Slash.

Completan la agrupación Melissa Reese, Frank Ferrer, Richard Fortus y Dizzy Reed. Hasta el momento no se ha confirmado quién será el telonero de la banda en su paso por Lima.

Cabe señalar que esta gira ya había traído a Guns N' Roses a tierras peruanas en 2016, en un inolvidable presentación el 27 de octubre donde más de 40 mil personas acudieron al Estadio nacional para disfrutar del show.

En aquel entonces, la banda estadounidense hizo delirar al público con éxitos como "It's so easy", "Mr. Brownstone", "Chinese democracy", "Welcome to the 006Aungle", "Estranged" y "Civil War" haciendo vibrar el recinto en Ate.

Asimismo, Guns N’ Roses también se presentará en otros festivales de la región como Lollapalooza, que se celebrará en Chile, Argentina y Brasil en marzo y abril del 2020, así como los eventos Estéreo Picnic (Colombia) y Vive Latino (México).

ESTOS SON LOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS

Vip: S/. 576

General: S/. 198

Platinium (Numerado): S/. 790

Occidente A: S/. 340

Occidente B: S/. 250

Oriente A: S/. 300

Oriente B: S/. 250

Tribuna Norte: S/. 130