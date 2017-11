Hammerfall en Lima: Banda de heavy metal regresa al Perú después de 15 años [VIDEO y FOTOS]

Hammerfall, una de las bandas de heavy/power metal más importantes e influyentes de la historia –y una de las más esperadas por el público peruano- anunció que volverá a Lima después de una ausencia de más de quince años para presentarse el jueves 7 de diciembre en la Explanada del Centro de Convenciones Festiva.



La banda conformada por Oscar Dronjak, Fredrik Larsson, Joacim Cans, Pontus Norgren y David Wallin se formó en Gotemburgo, Suecia en 1993 influenciándose de bandas como Helloween, Accept y Manowar y siendo contemporánea del movimiento metal de Gotemburgo con grandes bandas como In Flames, Dark Tranquillity y At The Gates.



Con 10 exitosos discos de estudio y después de una larga carrera que incluye participaciones en los grandes festivales del mundo, Hammerfall vuelve a Lima en el mejor momento de su carrera como parte de su gira latinoamericana "Built To Tour 2017", en respaldo de “Built To Last”, su aclamada última producción musical lanzada en 2016 y que visitará otros países como México, Chile y Brasil. La banda hará un recorrido por su nutrido y diverso catálogo musical, deleitando a sus fanáticos con más de noventa minutos de concierto que incluirán sus más grandes y épicos himnos.



Las bandas nacionales Nautiluz y Crownless han sido seleccionadas como las bandas invitadas de este memorable concierto que dará inicio a las 8pm. Se trata así de una noche emblemática para la escena power metal nacional, pues Nautiluz regresará a los escenarios para alegría de sus fanáticos (tras tres años de silencio) y Crownless cerrará con broche de oro un año importante para su carrera presentando en vivo los temas de su primer disco de estudio.



Hammerfall llega a Lima gracias a Eternal Symphony Entertainment, productora especializada en espectáculos de rock y metal de gran nivel internacional que ha presentado diversos e importantes actos como Nightwish, Mr. Big, Sonata Arctica, Lacrimosa, Tarja Turunen, Angra, Delain, Lacuna Coil, así como el próximo concierto de Alestorm el próximo 29 de noviembre.



Habrá una preventa de entradas en efectivo hasta el 18 de noviembre o hasta agotar el stock en los siguientes puntos de venta:



* Moving Sound SRL. y Tienda Xtremo de Galerías Brasil (Av. Brasil 1275 – Jesús María)



* Arte Sagrado Tattoo de Barranco (Av. Bolognesi 156)

GS tattoo shop (Av. Los Andes A -40 C.C. Polvos del Norte Tienda 11B - 5B - Independencia),



* Tienda Wicked de Miraflores (Pasaje Sucre 171 – espalda de ISIL)



* Crazy Stuff de San Miguel (C.C. Shopping Center - Av. La Mar 2275 Tienda 207A - Segundo Piso)



* Exit Bar de Pueblo Libre (Jr. Carlos de los Heros 243)



* The Coffee House de San Borja (Av. Joaquín Madrid 299)



* Crypto Bar Metal de Lince (Av. Arequipa 1911, cruce con Zela). Paralelamente las entradas podrán ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda desde el viernes 17 de noviembre con precio full.



La producción ha puesto a la venta 50 exclusivos paquetes ESE a través del siguiente ENLACE los cuales tendrán acceso preferencial al concierto, diversos ítems y sorteos. El valor será de S/320. Asimismo, a través del enlace, se han puesto a la venta localidades limitadas a la zona ETERNAL con el precio promocional de S/180.



Este es el precio de preventa hasta el 18 de noviembre y/o agotar stock:

​

Zona SYMPHONY S/149

Zona ETERNAL S/199



Este es el precio en Tu Entrada desde el 17 de noviembre (no incluye comisión):



Zona SYMPHONY S/190

Zona ETERNAL S/250