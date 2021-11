La Cumbia y sus inté3rpretes siguen de pie, con obstáculos, como todos los artistas, pero con esas ganas de regresar con todo pese a la pandemia. Ana Claudia Urbina, voz del grupo ‘Zona Libre’, sigue ligada a la música, pero el confinamiento la hizo reinventarse y hoy, aparte de continuar en el canto, es una emprendedora de jabones artesanales y también vive enamorada de un bailarín. Esta es su historia de la intérprete del tema ‘Qué pena por t´’, que escuchamos en la novela ‘Luz de Luna’.

Ana Claudia, recién regresaron los conciertos presenciales

Extrañaba a la gente, tener al público al frente.

¿Y los conciertos virtuales?

Son lindos, era una manera de calmar la ansiedad, pero no se compara con subir al escenario y ver la emoción de tus seguidores.

Muchos de tus colegas enviaban saludos personalizados

Los hice y a la vez les podía interpretar una canción.

¿Cuál era la tarifa?

Solo saludo, 50 soles, y con canción, 100.

¿Era rentable?

A la semana podían ser entre 20 y 25 personas que me lo solicitaban.

Es un buen ingreso

Más me pedían de Chile.

¿Por qué de allá?

Con las agrupaciones anteriores que integré, hicimos muchas presentaciones en ese país y quedaron los fans.

¿Solo les interpretas cumbia?

Soy romántica, me gustan las baladas y les canto temas de Laura Pausini

¿Alguna otra actividad?

Saqué mi negocio de jabones artesanales.

Explícame, por favor

Estudié tres meses un curso virtual que se dictó en Colombia y todos nuestros productos son para el cuidado y mantenimiento de la piel. Además, para eliminar los puntos negros, espinillas, granitos.

¿Producto garantizado?

Primero lo utilicé yo. Ahora también vendemos aceites artesanales.

¿Cómo te ubican?

En las redes como tiadia.artesanal.com

¿Qué más te enseñó la pandemia?

Estuvimos más en familia y en el confinamiento, le encontré el gusto a la cocina.

¿En serio?

Ahora hago seco de chabelo, cebiche.

¿Tu pareja te canta?

No tiene muy buena voz, ja, ja.

¿Imagino que si sabe bailar?

Es arquitecto, pero antes fue bailarín de salsa.

¿Qué tienen los bailarines que conquistas a nuestras chicas peruanas?

No lo sé, ja, ja.

¿Tenías novio y se metió en medio?

No es ningún ‘partidor’.

¿Eres mamá?

Tengo un hijo de nombre Santiago y ya tiene 5 años.

¿Cómo cuidas la figura?

Como sano.

¿Qué desayunas?

Avena con plátano.

¿Hace cuánto no comes un delicioso pollo a la brasa?

Hace un par de semanas.

¿Te cuidas mucho?

Sí, pero los fines de semana o cuando salgo con mi familia, y ahí si como dos fuentes de todo ja, ja.

En una reunión de amigas, ¿todas te piden cantar?

Llego y ya está listo el micrófono para que interprete sus pedidos.

¿Te gusta hacerlo?

Sí, además soy de ir a karaoke.

¿Te solicitan temas?

Y cuando interpreto, siempre me mandan ‘piqueos’, otros una botella de whisky.

Ya tienen un tema en televisión

Con ‘Zona libre’ interpreto ‘Qué pena por ti’ que se escucha en la novela ‘Luz de Luna’.

Antes de tu actual historia de amor, ¿tuviste algún infiel en tu vida?

Le mostraba el video, la foto y su respuesta era: ‘No soy yo, es uno que se parece a mí’.

¿Sigues estudiando?

Estoy aprendiendo inglés en el American English. En estos tiempos, saber otro idioma, es fundamental.

¿Cuándo es tu próxima presentación con el grupo?

Este domingo 5 de diciembre estamos en la ‘Choza Náutica’ de Los Olivos, el 17 realizamos un virtual y el 18 nos presentamos en Iquitos.

Para despedirte y saber tus conocimientos, envía un saludo a los lectores del diario, pero en inglés.

A big kiss to the followers of the Trome newspaper (Un gran beso a las seguidoras del periódico Trome)

