La joven cantante peruana Isza Pennano estrenó este 6 de noviembre su nuevo tema “Viejita contigo”, el sexto de su ascendente carrera, en tonos indie pop latino, bajo la producción de David Chang en Elisa Records y el management de Oranch Entertainment.

“Esta canción es una declaración de amor. A pesar de haber sido inspirada por historias de amor que tengo cerca, también habla sobre amor propio”, manifestó la joven artista a través de un comunicado de prensa.

“Cuando digo `Quiero hacerme viejita contigo´ quiero decir que quiero crecer, madurar y aprender a conocerme. Es una canción que se puede interpretar de muchas maneras y nace de la vulnerabilidad que tenemos cuando estamos enamorados”, añadió.

Con el lanzamiento de este sencillo producido en pandemia junto a un video oficial dirigido por Giuseppe Falla y filmado en Máncora, Isza, reivindica su amor y sus ganas de seguir trabajando en la música, a pesar de las adversidades que este año ha traído.

“Esta pandemia me ha permitido conocer más mi lado artístico. Me dio la oportunidad de volver a encontrar mi sonido y mi voz. Cuesta ser vulnerable. Pero cuando lo entiendes salen cosas aún más increíbles. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto", comentó Isza, quien a través de Elisa Records tiene el apoyo de Sony Music Perú y The Orchard para este y sus próximos lanzamientos.

Isza es el primer proyecto artístico que surge de la alianza estratégica de Elisa Records y Sony Music Perú a través de la distribución digital a nivel mundial de The Orchand y tiene como objetivo el desarrollo integral de diversos artistas de la escena nacional.

