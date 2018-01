J Balvin: Barack Obama dice que su canción favorita del 2017 fue 'Mi Gente'

El cantante colombiano, J Balvin recibió el Año Nuevo con una noticia inesperada, pero positiva. El expresidente de los Estados Unidos,Barack Obama , calificó la canción ‘Mi gente’ como la mejor del 2017. ¡Qué tal halago!

A fin de año, Barack Obama publicó en su fanpage de Facebook una lista de los libros y las canciones que le gustaron o causaron algún impacto durante el año. “Durante mi presidencia, comencé una tradición de compartir mis listas de lectura y listas de reproducción. Era una buena manera de reflexionar sobre las obras que me impactaron y levantar a autores y artistas de todo el mundo”, se lee en el post que incluye la canción de J Balvin.

Fueron once libros los que Barack Obama recomendó en su lista de lo que más disfrutó en el 2017. Un poco más larga fue la lista de canciones. En primer lugar apareció ‘Mi Gente’ de J Balvin. Siguieron Havana de Camila Cabello (feat. Young Thug) y Blessed de Daniel Caesar.

Esta fue la lista completa de libros y canciones:



RESPUESTA DE J BALVIN

El cantante no pudo creer que su canción fuera la primera en ser recomendada por Barack Obama, quien fue presidente de los Estados Unidos del 2009 al 2017. En su cuenta de Instagram, J balvin bromeó porque no estaba tal reconocimiento y a la vez agradeció.



“Gracias @barackobama thank u mr president !!!! MI GENTE”, se lee en la descripción de la imagen de J Balvin”.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.