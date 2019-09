J Cast irrumpe en la escena musical con su single "Olas de amor" | VIDEO

J Cast irrumpe en la escena musical peruana con una nueva forma de hacer género urbano, sin apelar a la cosificación de la mujer ni a las letras con contenido violento, "ya vivimos en un mundo con una carga fuerte que no respeta y en aras de la moda no puedo cantarle a lo que denigra y rebaja al ser humano. Hay letras hermosas y en mi caso le canto al amor, que es un sentimiento universal. Y a un público juvenil que está despertando a ese sentimiento y lo planteo por eso de una manera dulce, como olas de amor", expresó el intérprete.



La canción cuenta con la autoría de Karel Trefny y la producción musical de Tony Jaxx. Con una propuesta innovadora que marca un estilo y una nueva etapa en el género urbano, el joven intérprete peruano J Cast lanza, a nivel internacional, su single “Olas de amor”; el cual ya está disponible en las principales plataformas digitales.



J Cast no sólo hace gala de una fuerza vocal que estremece, sino que con este primer sencillo busca exteriorizar la pureza del amor, a través de una historia fresca en la que se puedan reflejar grandes y chicos.



El tema estará distribuido en esta primera etapa por One RPM, poderosa plataforma musical que ha tomado nota de su talento.



"La propuesta que como artista presento es letras que le canten a la vida misma. No soy partidario de las letras fuertes porque considero que como artista se debe uno al público con respeto; sobre todo al adolescente que es el que me sigue en redes sociales", dijo J Cast.



Este lanzamiento lo llevará no solo por diversos puntos del país, sino en breve a Colombia y a los Estados Unidos; países que visitará en los próximos meses.



"La responsabilidad como artista es grande y la valla alta. En este nuevo reto me identifico con intérpretes como Sebastián Yatra o Manuel Turizo; sería genial un feat con ellos. Voy paso a paso porque como peruano que soy me gustaría, más adelante, poder fusionar géneros de factura nacional", explicó el artista.



"De las figuras nacionales femeninas reconozco el gran avance en figuras como Leslie Shaw y Cielo Torres, “considero que el género urbano en el país va avanzando a paso firme y pronto seremos un gran referente", concluyó.