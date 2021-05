Javier Fuentes-León es uno de los directores peruanos de cine más destacados de la última década. Sus películas, Contracorriente, El Elefante Desaparecido y Las Mejores Familias (a estrenarse este año), han recibido innumerables premios y menciones honrosas en cuanto festival de cine han participado. Hoy desvela su nueva y muy anhelada faceta, la de músico, y nos presenta “Awful” el primer sencillo y video de su álbum “Altivo Way”.

“Siempre ha sido un sueño muy grande para mí formar parte de una banda, así que en 1998 me compré una guitarra acústica con mi primer salario de guionista en una serie de policías para Telemundo y aprendí a tocar por mí solo y escribir canciones junto a mi amigo Paul Francis, pero mis proyectos de cine me ausentaron de Los Ángeles por largos períodos de tiempo así que nuestra banda nunca se materializó. Pero las canciones quedaron y la esperanza y el empuje para intentar lograr este sueño no desaparecieron”, recuerda el director.

Javier Fuentes-León continuó escribiendo canciones mientras desarrollaba una exitosa carrera como director y es así que decide usar una de ellas en su primer largometraje, Contracorriente. La canción titulada “El Día que me tocó nacer” fue producida en el 2009 por Manolo Barrios y Wicho García, líderes de Mar de Copas, y fue el primer paso para lograr el objetivo de sacar su disco.

“Manolo Barrios fue quien me alentó a grabar un disco con mis canciones y empezamos a fines del 2017 en Lima bajo su guía y la de Rafo Arbulú (ambos productores del disco y guitarristas en varias canciones) y la gran colaboración de músicos y amigos peruanos y de USA muy talentosos y reconocidos. La voz y la guitarra acústica son mías. Y después de mucho trabajo, cuidado y entusiasmo es que llegamos a este punto, listos para lanzar el primer single ‘Awful’, a 3 años y medio de haber empezado a grabar”, señala Javier Fuentes-León.

“Awful” es el primer single de “Altivo Way”, primer álbum de Left Avenue Joiners (alias L.A. Joi) banda que lidera Fuentes-León y para cuyo nombre el director, fiel a su estilo, decidió usar un anagrama de su nombre inspirado en los anagramas de su película “El Elefante Desaparecido”. Este sencillo habla sobre los sentimientos de amor/odio a Los Ángeles que tienen la mayoría de cineastas/músicos/artistas que se mudan a esa ciudad buscando cumplir sus sueños. Es una canción que explora el choque entre las esperanzas de un recién llegado y la fría recepción de una ciudad repleta de soñadores, totalmente acostumbrada a grandes triunfos y fracasos. Llega acompañado de un video co-dirigido y protagonizado por Javier Fuentes-León.

Este sencillo está producido por Manolo Barrios (Mar de Copas) y Rafo Arbulú (ganador del Grammy) y tiene la colaboración de importantes músicos peruanos como Jorge Alayo (baterista de La Sarita), César Zamalloa (bajista de Mar de Copas), Alfredo Sillau (guitarrista original de Los No Sé Quién y los No Sé Cuántos), Carlos Galiano (guitarrista de Los Chabelos), Octavio Barrios (guitarrista de Los Trece Baladas) y Paul Francis (músico norteamericano) que juntos conforman Left Avenue Joiners (L.A. Joi).

“Awful” llega también con un video que según Javier Fuentes-León es claramente una carta de amor a Los Ángeles y al film noir, género cinematográfico que se relaciona mucho con esta ciudad. Co-dirigido por Javier Fuentes-León y Juan Carlos Gil (director de fotografía colombiano con quien trabajó en la serie Distrito Salvaje para Netflix), y filmado enteramente en Los Ángeles, el video cuenta la persecución entre un “soñador” y su alter ego a través de varios lugares icónicos de la ciudad. Ya Fuentes-León había explorado este género y la dualidad de personajes en su segunda película “El Elefante Desaparecido”, la cual escribió originalmente pensando situarla en Los Ángeles, pero luego decidió trasladarla a Lima y Paracas. En este videoclip utiliza algunas de esas locaciones originales.

Bajo el sello discográfico peruano Play Music Perú (Mar de Copas, Susana Baca), Javier Fuentes-León junto a Left Avenue Joiners (L.A. Joi) presenta “Awful”, su primer sencillo que ya está disponible en todas las plataformas digitales. El lanzamiento del disco se realizará próximamente.

