Cumbia, folclore andino, funk, música negra, rock y jazz componen la fusión de ritmos de “La Nueva Música del Perú”, ambicioso espectáculo que Jean Pierre Magnet presentará los días 18 y 19 de noviembre en el Gran Teatro Nacional (GTN).

“Es la creación más hermosa que he compuesto en toda mi vida. Quiero compartir con el público que me conoce, el que no me conoce y con mis amigos este regalo que me ha venido del cielo. Les garantizo dos conciertos inolvidables”, afirma el saxofonista y compositor con más de 50 años de destacada trayectoria artística.

Acompañado por los 24 músicos que conforman la nueva Magnet Music Orchestra, Jean Pierre presentará en el GTN música compuesta por él en los dos últimos años, incluidos nuevos arreglos de clásicos de su repertorio como son “Princesita huanca” y “Agüita mágica”, con letra de Mati Uranga.

La primera parte de su concierto tendrá como protagonistas a los Hermanos Ballumbrosio, quienes subirán a tarima para ejecutar una performance de percusión, zapateo y baile a ritmo de “Carmencita”, tema afroperuano con el que Magnet le rinde tributo a don Amador Ballumbrosio. “Escribí esta canción inspirado en el amor por Amador y su tradicional familia”, revela el músico.

En “Carmencita” tomarán parte Chebo, Pudy, Camilo, María y Lucía Ballumbrosio. Cada uno en solitario y después en conjunto demostrarán sus cualidades para el zapateo, el baile y la percusión.

“Este es el tema teatralizado del show. Esta composición, de 14 minutos de duración, es la base musical para los siete movimientos que componen este segmento. Hay una parte especial dedicada al baile. Habrá un zapateo jamás visto por lo inusual del contraste con la música”, refiere Jean Pierre.

El sonido de Álex Acuña

Otro tema a estrenarse es “Funcky Álex”, dedicado a su entrañable amigo, el percusionista Álex Acuña.

“Estoy muy contento de haber enrolado en la orquesta a Javier Honorio, un baterista privilegiado. Cuando lo escuché tocar me acordé inmediatamente de Álex. Con él hacemos un huayno funcky inspirado en el toque de Acuña”, refiere Magnet.

“Levantando polvo” es también novedad, se trata de un huaylas rápido, cuya inspiración llegó al compositor cuando veía un concurso de este ritmo. Para darle fuerza y color al sonido andino incluye tres saxofones: Oswal Canales, Erickson Cabrera y él, por supuesto. Oswal es un gran colaborador en el proyecto, encargado, además, de la transcripción de las partituras”, concluye Magnet.

EL DATO:

Concierto: “La Nueva Música del Perú” - Jean Pierre Magnet con la Magnet Music Orchestra

Días: Viernes 18 y sábado 19 de noviembre

Hora: 8:30 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional (San Borja)

Entradas. LINK JOINNUS LA NUEVA MUSICA DEL PERU

