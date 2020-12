El músico peruano Jean Pierre Magnet tuvo emotivas palabras al recordar a Armando Manzanero. Esto luego de conocer que el intérprete de “Contigo aprendí” falleció en la madrugada del 28 de diciembre tras complicaciones por el COVID-19.

“Con mucho dolor en el alma, nos ha dejado un amigo de más de 40 años. Me ha acompañado por muchos países, me ha enseñado muchísimo. Yo le decía a él ’Armando tú eres el rey del Amor’ y él me decía ‘cuando te enamores, enamórate de verdad, no tengas miedo’”, comentó el peruano a Canal N.

El saxofonista afirmó que fue Manzanero quien lo ayudó a crecer como músico. “Él fue quien me enseñó a cómo comportarme en el escenario, con la gente, el público. Él me decía que el público necesita conocer al artista, no solo que cante, si no su voz, su humor”, añadió.

Del mismo modo, recordó un anécdota que vivió con Manzanero hace dos años y medio en el Gran Teatro Nacional (Lima), donde le dedicó un gran homenaje.

“Yo le dije al público que grite cuando iba a anunciar a Manzanero y Eva Ayllón al final de la presentación. Cuando lo hicieron todo el teatro se paró y gritó, Armando estaba feliz, con una carita”, añadió con la voz quebrada al recordar a su amigo. “Yo lo quería muchísimo”, sentenció.

Jean Pierre Magnet habló del fallecimiento de Armando Manzanero

Magnet afirmó que la última vez que habló con Manzanero fue hace apenas dos semanas y media, cuando lo llamó para saludarlo por su cumpleaños número 85, el pasado 7 de diciembre, “sin saber lo que iba a pasar”.

Sobre el legado que deja Manzanero, Magnet señaló que el mexicano deja melodías hermosas, con letras extraordinarias. “Nos deja un ejemplo de dedicarse al amor completamente. Era el rey del amor”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Tania Libertad sobre Armando Manzanero

Tania Libertad sobre Armando Manzanero