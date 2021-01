El cantante Jesús Paredes incursiona en la industria musical nacional con el lanzamiento de su primer tema “Poderte conocer”, producido por Santiago Díaz, conocido por trabajar de la mano de Tony Succar en el disco por el cual fue el ganador del Grammy Latino a mejor ingeniero de sonido.

Con tres años de experiencia en el sector de las finanzas, Jesús Paredes opta por sacar adelante su carrera artística en medio de la incertidumbre por la pandemia del coronavirus. Según dijo, llevará su carrera profesional de la mano de su mayor afición: la música.

“Trabajo en el sector financiero hace tres años y lo seguiré haciendo porque me encanta, pero no puedo dejar pasar más tiempo antes sacarme el clavo con mi otra pasión, la música. El tener una carrera en administración me ha enseñado que de las crisis salen las mejores oportunidades. Llevo trabajando en esto hace varios meses y anhelándolo como un sueño desde pequeño”, manifestó Jesús Paredes.

Por su parte, el ganador del Grammy Latino, Santiago Díaz, también habló sobre su trabajo al lado de Jesús Paredes y dijo que lo contactó para trabajar en el proyecto en medio de la pandemia. Incluso dijo que algunas sesiones de preproducción las realizaron vía Zoom.

“Jesús me contactó luego de que colgué una colaboración mía con una cantante amiga mía, Silvana del Campo. Yo lo conocí en la universidad hace casi 10 años, pero por motivos de la vida no nos reencontramos hasta el año pasado”, señaló Díaz.

“Estuvimos trabajando en medio de la pandemia y fue una experiencia inédita para los dos porque casi toda la preproducción fue por Zoom, pero fuimos bastante disciplinados en conectarnos y trabajar de forma pareja. Igual el proceso fue bastante divertido. Jesús tiene muchísimo talento para la composición y pasta de productor, un plus para los artistas independientes. Hemos aprendido bastante el uno del otro”, añadió el productor.

“Poderte conocer” cuenta la historia por las que todos hemos pasado alguna vez; querer conocer más a aquella persona que nos interesa. La canción está disponible en plataformas de streaming desde el 22 de enero.

