Jefferson Mogollón Chauca, más conocido como Jey Army, es un joven chalaco de 22 años que, desde muy joven, trabaja como estibador en el Callao y que ahora cumple el sueño de ser cantante profesional estrenando, su primer videoclip en YouTube con su canción ‘La excusa’ que ya alcanza casi 3 millones de visitas.

Él junto a Giosiel, Denegri y Silencio son parte del grupo de artistas que representa Monumental Music, un sello discográfico que apoya a cantantes del Callao y que ayuda a transformar, de manera positiva, a una comunidad antes sumergida en la violencia.

La vida de Jey Army, en su barrio de Chacarita en el Callao, no ha sido fácil, creció con su madre, su abuela y bajo el apoyo de sus tíos, pues su padre nunca estuvo presente. A pesar de todos los problemas este joven chalaco, aprendió, que hasta de los peores momentos uno puede aprender grandes lecciones.

“Recuerdo que tenía 12 años y mi mamá no tenía para comprarme un cuaderno nuevo, entonces me dijo que me haga un cuadernillo con las hojas que me habían sobrado del año pasado y así lo hice. Llegué al colegio y un profesor me vio escribiendo en él, me lo quitó y lo tiró al piso diciendo que eso no servía, en ese momento todos se comenzaron a reír. Sentía tantas ganas de llorar, de gritar, pero no podía decir nada. No sabía cómo desahogarme y descubrí, en ese momento, que escribiendo podía liberar todas mis frustraciones y que mis palabras podrían ser mis mejores armas de defensa contra el mundo”, recuerda.

Por eso, Jefferson se hace llamar Jey Army. Army porque siempre está armado con sus palabras. Desde los 14 años ya hacía rap e improvisaba para los amigos del barrio, pero prefirió seguir la ilusión de muchos niños y dedicarse al fútbol. Aunque demostró tener la destreza para ser un gran jugador, logrando estar becado en la conocida escuela fútbol Cantolao, los escasos recursos y la falta de oportunidades terminaron truncando su carrera.

“El fútbol me enseñó a luchar, a esforzarme y a tener disciplina, sé que si ese sueño no se cumplió es porque con la música voy a conquistar el mundo”, agrega.

A Jey Army nada lo detiene. Desde los 16 años trabaja como estibador en el distrito chalaco. Gracias a eso pudo pagar sus estudios de mecánica de producción en la Universidad Nacional del Callao. Y aunque él tiene una fortaleza inquebrantable, a los 20 años sufrió una fuerte depresión que marcó un giro en su vida.

“Estuve todo un mes encerrado en mi cuarto, muchos problemas se juntaron, una decepción amorosa, extrañaba el fútbol y la ausencia de mi padre. Hasta que en un momento comencé a escribir todo lo que sentía drenando mi dolor y así nació mi tema solo contra el mundo, llevé mi letra a Monumental Music, les encantó y desde ahí no he dejado de hacer música”, comenta.

Hoy, ya lejos de todos los problemas, Jey Army estrena el videoclip de su canción ‘La excusa’ donde participa la conocida modelo Michela Elías y en donde se aprecia el hermoso balneario del primer puerto. Su música ya suena en las plataformas de Spotify, Apple Music, Claro Music, Instagram, Facebook y YouTube. Y lo pueden encontrar en redes sociales como @jeyarmy.mm.

“Las señoras que antes me reventaban las pelotas o me gritaban porque le rompía sus lunas, ahora me felicitan, me dicen que se sienten orgullosas, siempre me dan sus bendiciones y bailan mi música, no hay como la gente de tu barrio”, cuenta.

Jey Army tiene las metas claras. Él quiere ganar un Billboard o un Grammy para el Perú, alcanzar el éxito para ayudar a los vecinos de su barrio, poder comprarle una casa a su mamá y ser ejemplo para muchos jóvenes, demostrando que con esfuerzo y perseverancia los sueños se pueden hacer realidad.

El propósito de la disquera Monumental Music es dar a conocer al Callao por los grandes talentos que tiene y no solo por sus problemas.

“Una de las mejores cosas que pudimos lograr, desde la creación de Monumental Music, es unir a jóvenes que antes eran rivales, por ser de barrios diferentes del Callao, y que ahora cantan juntos como hermanos en la música”, contó Jefry Lozano, productor musical del sello discográfico.