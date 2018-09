Judas Priest en Lima: Estas son las canciones que la mítica banda de heavy metal tocará en Perú

Los fanáticos del heavy metal están más que entusiasmados por la llegada de la mítica banda británica Judas Priest a Lima. La agrupación se presentará en el Jockey Club este 30 de octubre y ya anunciaron algunos temas que integrarán su set list.

Judas Priest incluyó en su lista de canciones para su concierto en Lima temas como Firepower, de su último disco, Sinner, Running Wild, Grinder, The Ripper, Lightning Strike, Bloodstone, Staint in Hell, Turbo Lover, Angel, Evil Never Dies, Breaking the Law, Painkiller, The Hellion/Electric Eye, Metal Gods, You’ve Got Another Thing Comin’, Living After Midnight, entre otros de sus famosos temas.

Cabe indicar que Judas Priest llegará junto a su líder y vocalista original Rob Halford, quien estuvo en una oportunidad anterior en Lima pero como solista. Se ha anunciado que han solicitado un show de pirotecnica, además de una moto de lujo para el escenario.



Cabe indicar que Judas Priest llega al Perú como parte de la gira promocional de su último álbum 'Firepower', que se lanzó el pasado 9 de marzo.

