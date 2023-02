Ya es un hecho, Karol G y Shakira presentará una canción en conjunto, la misma que se estrenará el próximo 24 de febrero, en un hecho que es esperado por sus millones de fans en el mundo. Y es que ha trascendido que la colaboración tendrá como temática el pasado reciente amoroso de ambas con sus exparejas: Anuel AA y Gerard Piqué, respectivamente.

Ambas cantautoras naturales de Colombia han trabajado en un tema que se titula “TQG”, y que son las iniciales de la frase “Te quedé grande”, que utilizó la intérprete de “Waka Waka” en la reciente canción con el rapero argentino Bizarrap.

El dúo que han formado es un sueño realizado para “La bichota”, quien hace algún tiempo atrás reveló que se contactó con el entorno de “Shak” para realizar un dueto pero en ese entonces la barranquillera no estaba interesada. Algo que claramente ha cambiado .

¿CÓMO FUE LA GRABACIÓN DE “TQG” DE KAROL G Y SHAKIRA?

La medellinense confirmó en una entrevista con The New York Times la canción en conjunto que ha hecho con la ex de Piqué. En dicha charla explicó algunos pormenores de la realización.

Karol G señaló que para que el producto final quedase como ambas deseaban, tuvieron que trabajar hasta 16 horas diarias durante 5 días seguidos, y es que Shakira quería todo sin el mínimo error. Esto sin mencionar que llegó a hacer las mismas tomas -durante el videoclip- hasta 35 veces.

En ese sentido, se especula que la cantante de “Provenza”, tal como lo hicieron antes Bizarrap, Ozuna y Rauw Alejandro, agarró sus maletas y se fue hasta Barcelona para encerrarse en el estudio con Shakira.

Además, reveló lo que opinó Shakira sobre la canción: “Ella dijo, ‘Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento’” . Luego, ambas trabajaron juntas para terminar el tema musical, definido por la artista en su entrevista con el medio estadounidense como “una balada en tono menor teñida de reguetón” y que “hierve de hermandad”.

Shakira lanzará su segundo tema del 2023, tras el presentado con Bizarrap (Foto: Shakira / Instagram)

KAROL G LANZA SU NUEVO ÁLBUM

Según lo anunció en su cuenta de Instagram, el cuarto álbum musical de Karol G “Mañana será bonito”, producción que incluye el sencillo “TQG” en colaboración con Shakira, estará disponible a partir del 24 de febrero.

“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar”, señaló la cantante en sus redes sociales.