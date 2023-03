Karol G anda viviendo semanas de ensueño. La cantante colombiana de música urbana ha vuelto a ser tendencia tras la presentación de su nuevo álbum “Mañana será bonito” y en especial del sencillo en donde canta a dúo con Shakira, “TQG”, la canción que se ha convertido en la más oída a nivel mundial en diversas plataformas de reproducción.

La artista, natural de Medellín, ha logrado colocarse como la primera mujer con un álbum en español en el número uno en Estados Unidos. Con esta vorágine, “La Bichota” viene alistándose para seguir deleitando con su música a través de conciertos.

En ese sentido, la también intérprete de “Provenza” se presentará en breve en Puerto Rico , la meca del reggaetón y en donde habrá un “sold out”.

EL CÓDIGO DE VESTIMENTA QUE KAROL G HA PEDIDO PARA QUIENES ASISTAN A SUS CONCIERTOS

Karol G comenzará una serie de conciertos que la llevarán por Puerto Rico y para ello, la artista sudamericana ha pedido a todos los seguidores que acudirán a los shows, un código muy riguroso de vestimenta.

A través de su cuenta de Twitter, la colombiana dejó el código de vestimenta para sus conciertos. “PR (Puerto Rico) código de vestuario: Traje de baño, fiesta, colores, brilloteo, tennis … pa que nos pongamos bien chimbitas puessssSSSS”, escribió el último 6 de marzo.

La respuesta de sus millones de seguidores en esta red social fue más que positivo y emocionó grandemente a la celeb de 32 años.

El tuit de la medellinense que se hizo tendencia (Foto: Karol G / Twitter)

KAROL G AGRADECE EL APOYO Y ACEPTACIÓN DE SU PÚBLICO A SU NUEVO ÉXITO

Luego de ver la respuesta tan tremenda que ha tenido por parte de su público, la artista no pudo contener las lágrimas y compartió un video agradeciendo a cada uno de ellos por permitirle hacer lo que más ama.

“Me di cuenta de que éramos número 1 global y lo más probable es que el disco terminé en número uno. Lo comparto porque me siento muy bendecida, que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da”, expresó la colombiana en su Instagram.