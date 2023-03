“La Bichota” vive grandes meses en el plano profesional: el lanzamiento de su último álbum, que contiene la canción “TQG” en colaboración con Shakira, y la serie de presentaciones que tiene en agenda son la mejor muestra. Pero no sería lo único, pues en el ámbito personal se encontraría en salidas con su colega Feid. Los recientes coqueteos en un concierto parecen acrecentar este rumor.

En noviembre de 2022, se dijo que Karol G habría confirmado su relación con su compatriota tras una publicación en su cuenta de Instagram , por lo que sus fans creían que se trataba de la prueba perfecta para hacer oficial su presunto romance.

Una fotografía era la pista de que la parejita se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, pues a los fans no se les escapó un interesante detalle.

La reggaetonera, de 32 años, publicó una foto donde posaba acostada, boca abajo, en lo que parecía ser la cama de un hotel. Además de su torso desnudo, lucía su espalda y se alcanzaban a ver sus jeans.

Sin embargo, lo que más destacaron los internautas fueron los stickers en la funda de su celular y el reloj que traía puesto, pues aseguraron que eran idénticos a los que usa Feid. Tras ello, los dichos sobre que son pareja han ido incrementándose.

EL BAILE QUE HICIERON KAROL G Y FEID DURANTE UN CONCIERTO EN PUERTO RICO

La natural de Medellín se encuentra de gira con su “$trip Love Tour”, la cual inició en el 2022 en países como Colombia, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Perú y México, y que ahpra continua en Puerto Rico.

La cantautora de música urbana logró vender tres fechas por completo en uno de los estadios más importantes de San Juan, Puerto Rico, el Estadio Hiram Bithorn, en donde se presentó por primera vez en la noche del 10 de marzo.

Y fue precisamente ese día en que otro gesto con Feid encendió las alarmas. Karol G llamó al escenario a su colega para interpretar la colaboración que tienen en conjunto llamada “Friki”, la misma que bailaron muy cerca, como ya lo habían hecho hace unos meses.

El momento, que fue captado en video y fotografías por decenas de asistentes al concierto, generó una oleada de comentarios respecto al noviazgo que ambos estarían manteniendo.

KAROL G ANUNCIÓ QUE HARÁ UNA PAUSA EN SU CARRERA MUSICAL PARA ESTUDIAR

En una entrevista para la emisora EXA 104.9 de México, la celeb comentó que en 2023 no estará tan presente en los escenarios y que, por el contrario, se dedicará a estudiar. “Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme como un break de los escenarios para poder estudiar, para poder evolucionar en otros aspectos”, dijo.

“Hacer música dentro del tour me empujó tanto a aprender a grabarme a mí misma, a aprender a producir mucho más, a aprender a desarrollarme en tantos aspectos de mi vida que antes estaba acostumbrada que tenía a alguien que lo hacía conmigo o que lo hacía por mí, que me di cuenta que, tenía un montón de talentos que no había descubierto en mí y que quiero desarrollar”, explicó.