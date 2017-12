Katy Jara prefirió mantenerse al margen en la bronca de Janet Barboza y Tony Rosado, pues dijo que así como existen artistas informales, también hay promotores que no cumplen con lo pactado.



“Janet y Tony son mis amigos. Habrá que investigar a fondo para ver quién tiene la responsabilidad, al público se le tiene que cumplir y respetar, pero también vamos a ver si la otra parte cumplió”, indicó la conductora de ‘Domingo de fiesta’.



Janet afirmó que no es la primera vez que Tony Rosado le planta un show...

Escuchemos a Tony, no hay que juzgarlo. A mí me pasó con un contrato falso a Bolivia, creo que la informalidad existe de ambas partes.



(M.Casas)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.