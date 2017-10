Kike Paz: Hija del cantante revela que le pidieron hablar mal del Grupo 5 tras la muerte de su padre

Grave acusación. Lynn Paz, hija del cantante de cumbia Kike Paz, denunció una que, tras la muerte de su padre, un medio le pidió hablar mal del Grupo5 a cambio de hacerle una entrevista. Recordemos que el cumbiambero trabajó varios años con la agrupación del norte hasta que decidió lanzar su propia orquesta.

Según cuenta Lynn Paz, allegados del diario La Karibeña le ofrecieron hacerle una entrevista sobre la muerte de su padre Kike Paz. A cambio, le pedían que hablara mal del Grupo5, señalando que lo habían maltratado durante su paso por la agrupación y que no le pagaban a tiempo.

"Cuando sucedió lo de mi papá (su muerte en accidente de tránsito), yo estaba en pleno viaje, y un amigo que tengo ahí (en la orquesta Papillón, perteneciente a la misma corporación del diario La Karibeña) hablaba con mi esposo y le decía que (del diario La Karibeña) querían comunicarse conmigo para que me hagan una entrevista por lo que estaba pasando. Mi esposo le dijo que no había problema, pero el chico le dijo 'oye, pero de antemano te voy diciendo que quieren que Lynn hable mal del Grupo5, que digan que a su papá lo han tratado mal, que no le pagaban, que lo han humillado, que por eso se salió del Grupo5, porque le dieron preferencia a otros cantantes que estaban ahí', declaró Lynn Paz según informa Chimbote Perú Noticiero al Día.

La hija de Kike Paz se negó a hablar mal del Grupo5 pues en todo el tiempo que su padre trabajó con ellos, lo trataron bien y la relación laboral acabó en buenos términos. "Yo no acepté, porque pensé que (del diario La Karibeña) me llamaban para darme el pésame o hablar de mi papá, pero querían que rajara del Grupo 5", declaró la hija del cantante.

De acuerdo a sus declaraciones, esta 'condición' que le habría querido imponer el diario La Karibeña, solo era para crear polémica alrededor del Grupo5 y así desprestigiar a la agrupación. ¿Por qué? Para darle notoriedad a la agrupación 'Los Cinco de Oro', que forma parte de la misma corporación del diario La Karibeña. "Como estaban armando su proyecto, han querido hacer su polémica, raje, pero yo dije ¡no!, ¿por qué iba a tener que hablar así?"

Hija de Kike Paz le dedica canción a su padre

GRUPO 5 SE PRONUNCIA

Tras esta grave acusación, el Grupo5 salió al frente para revelar que esta no sería la primera vez que los intentan atacar para que queden mal con el público. La agrupación norteña declaró en su cuenta Facebook que seguirá trabajando y solo el público y Dios los puede juzgar.

"No es la primera vez que nos atacan. Hace más de diez años que los golpes bajos son parte de este camino. Solo Dios y el público podrán juzgar lo que se hace contraGrupo5", se lee en la cuenta Facebook oficial.

