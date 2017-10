El ídolo de cumbia Kike Paz perdió la vida después de que el ómnibus de la orquesta Gemma a la que pertenecía chocara contra un tráiler en La Libertad. El lamentable suceso ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche en el Km 482 de la Panamericana Norte.

Jorge Luis Angelo Aguirre (exmiembro del Grupo América) y 'Charlie' Bermúdez también fallecieron en el lugar. El hermano de 'Charlie', 'CheChe' Bermúdez, llegó hasta el hospital de Chao pero debido a la gravedad de sus heridas, murió tras recibir atención médica.

Se conoce que Kike Paz viajaba en la parte delantera del vehículo, el cual quedó volteado. Su muerte fue lamentada por sus fans, quienes a través de Twitter enviaron mensajes de apoyo a la familia. El Grupo 5, orquesta donde el ídolo de la cumbia perteneció tanto tiempo, también se pronunció en redes sociales.

Lucho Paz, hermano de Kike Paz, utilizó su cuenta Facebook para despedir a su hermano. El cantante de cumbia explicó la consternación en la que está después de enterarse de la noticia y pidió a sus seguidores y los de su hermano que recen por su descanso eterno.

"Estimados amigos, como entenderán me siento con el corazón partido por la inesperada y trágica partida de mi hermano Kike. Ahora el está gozando de la compañía de mis padres, mi hermano mayor y mi hermanita Liliana. Les agradezco por sus condolencias y perdónenme que no he atendido el teléfono en las últimas horas, me encuentro bastante consternado gracias por su preocupación", escribió en su cuenta Facebook Lucho Paz.

El hermano de Kike Paz también envió condolencias a la familia de los músicos que fallecieron en el terrible accidente de tránsito. Además, ofreció disculpas a los seguidores de su orquesta pues tenía programadas dos presentaciones en Piura este fin de semana.

"Mis condolencias a los familiares de los músicos amigos que también perdieron la vida. A mis sobrinos Lynn, Lourdes, Aaron, Mayito y a Marian me uno a su dolor. Mis disculpas con la gente de Catacaos-Piura ya que no pude cumplir con mis presentaciones de este fin de semana. Solo les pido eleven una oración por su descanso eterno. Muchas gracias", comentó Lucho Paz.

