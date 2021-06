El estreno de la nueva temporada de “La Voz Perú” estuvo marcado por diversos momentos: desde la interpretación de “Y se llama Perú” de parte del jurado hasta el regreso de participantes como Joaquina Carruitero.

La joven cantante Joaquina Carruitero, reconocida por haber interpretado a Adele en el programa de imitación “Yo Soy Perú”, volvió al escenario de “La Voz Perú” luego de seis años y sorprendió al jurado con su talento.

Como se recuerda, la cantante probó suerte en “La Voz Kids” en el año 2015, cuando tenía 13 años; sin embargo, el jurado conformado por Eva Ayllón, Luis Enrique y Anna Carina Copello no volteó su silla, hecho que provocó sus lágrimas de desazón.

“Tengo fe en que mis metas se van a cumplir. Aquí en ‘La Voz Perú’ no sé que pasa exactamente, pero lo que sí tengo claro es que quiero dejar huella, no quiero que me olviden”, manifestó Joaquina antes de ingresar al escenario.

Al ingresar al set del programa, Joaquina esperó unos segundos antes de interpretar el tema “I Have Nothing” de Whitney Houston. Su voz impresionó al jurado, quienes al momento del coro voltearon sus sillas de forma simultánea.

Al momento de la devolución del jurado, Eva Ayllón la recordó al instante y le dijo que estaba segura que este momento llegaría. “¿Te das cuenta lo que hace el destino con la persona? Ella estuvo y lloró mucho la vez pasada porque nadie volteó, a veces nos pasa. Tienes una voz extraordinaria, aquí me tienes a tu servicio”, expresó.

Eva Ayllón, Mike Bahía y Guillermo Dávila intentaron convencer a Joaquina de unirse a sus equipos, pero la joven intérprete aseguró que le gustaría “cambiar el destino y hacer lo que no pensaba”, por lo que decidió tener a Daniela Darcourt como su entrenadora.

