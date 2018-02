La salida de Lesly Águila de Puro Sentimiento causó asombro entre los seguidores de la agrupación de cumbia. Muchos especularon que la relación entre ella y sus compañeras habría sido la razón de su salida.

Sin embargo, Estrella Torres le deseó lo mejor tras su salida, descartando una mala relación con Lesly Águila. Cuando se supo que la cantante regresaba a Corazón Serrano, sus seguidores la calificaron de 'traidora'.

Por ese motivo, Lesly Águila decidió dejar en claro las razones por las que dejó la agrupación. Durante el programa 'Trapitos al aire', la cantante reveló que decidió dar un paso al costado no por una mala relación con sus compañeras o con los músicos, sino con las cabezas.

"Me quedo donde el dueño valore mi trabajo. Si tú trabajas en un lugar y minimizan tu trabajo ¿te quedarías ahí? A mí no (me humilló), pero humillaron a otras personas y yo no comparto eso. Sí, esa fue la razón (humillaron a mi novio)", dijo Lesly Aguila en el programa 'Trapitos al Aire'.

¿Quién está a cargo de Puro Sentimiento? Pues se trata de Christian Domínguez. El cantante de la Gran Orquesta Internacional estuvo hace unos días en el programa 'En Boca de Todos' presentando su nueva delantera.

Incluso, fue Christian Domínguez quien decidió poner a Isabel Acevedo como la coreógrafa de la orquesta Puro Sentimiento para relanzar al grupo de cumbia. El cantante no emitió ningún comentario sobre la salida de Lesly Águila.

Lesly Águila cuenta por qué se fue de Puro Sentimiento

