Licida Villanueva, ‘La Barbie del Santiago’, se alista a celebrar sus 19 años de trayectoria musical, con una presentación y una constelación de artistas. En dicha fecha, la intérprete de “Lo que boto, no recojo” también realizará ‘la cuyada más grande de Lima’.

Por su contagiosa voz se ha vuelto una figura del folclore del centro del Perú. “Lo que boto, no recojo” fue la canción que la lanzó a la popularidad y se convirtió en todo un himno para su público, que no deja de corear sus temas “Ojo por ojo”, “Ya me conquistaste el corazón”, entre otros.

Pero todo no fueron alegrías en su carrera, ella recordó que hace dos años estuvo a punto de perder la voz porque le dieron a probar cerveza con vidrio molido. “Trataron de hacerme daño pero gracias a Dios no pudieron”, contó.

“Ya estoy mejor que nunca y con mi mejor voz para celebrar mis 19 años botando la casa por la ventana. Ha sido difícil el camino, pero hoy luego de muchos sacrificios tengo la gran satisfacción de contar con mi propia orquesta. Estoy agradecida con el cariño del público en cada una de mis presentaciones, para mí es un sueño cumplido”, comentó la cantante de Huancavelica y madre soltera que ha sabido salir adelante con su hija.

‘La Barbie del Santiago’ celebrará sus 19 años de trayectoria musical este 16 de octubre en el local Los Álamos-Junior de Santa Clara. En el espectáculo también participarán otras figuras del espectáculo como Lourdes Huachaca, Edwincito de Paucara y Angelica Gómez.

En dicha ocasión también planea preparar la cuyada más grande de Lima, por lo que alista cerca de 8 mil platos para los miles de seguidores que se darán cita en su espectáculo musical.

