Linkin Park retransmitirá en vivo el esperado concierto homenaje a Chester Bennington [VIDEO y FOTOS]

Los fanáticos de Linkin Park están más felices que nunca. Y es que la popular banda de rock alternativo anunció que cualquiera podrá seguir en directo el concierto homenaje a la memoria de su vocalista Chester Bennington a través de YouTube.

Hace unas semanas, Linkin Park reveló que organizarían concierto este 27 de octubre para honrar al recientemente fallecido Chester Bennington. El show tendrá lugar en Los Ángeles y todo el dinero de su recaudación será destinado para caridad.

Como era de esperar, las entradas para el concierto especial de Linkin Park se agotaron al momento, por lo que muchos fans quedaron desolados al no conseguir cupo. Sin embargo, el reciente anunció la de transmisión en vivo les ha devuelto la sonrisa.

El concierto en honor a Chester Bennington contará con la participación de renombrados exponentes del rock alternativo. Es así que Blink-182, Jonathan Davis de Korn, Daron Malakian de System of A Down, Avenged Sevenfold y Bring Me The Horizon estarán presentes en el show.

Tune in next Friday, October 27th at 7:45pm PST to watch our show in honor of @chesterbe LIVE on @youtube. Link in bio. Una publicación compartida de LINKIN PARK (@linkinpark) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 10:00 PDT

Cabe indicar que después de la muerte de Chester Bennington acontecida en julio pasado, Linkin Park ha recordado a su vocalista de varias maneras. Es así que lanzaron una canción en honor a él que habla del dolor por la pérdida de un ser querido y revelaron un video inédito del cantante en el Carpool Karaoke.

Chester Bennington murió el 20 de julio pasado luego de decidir quitarse la vida con sus propias manos. El vocalista de Linkin Park estaba muy sumido en la depresión, una enfermedad silenciosa que muchas veces no alerta a los familiares y seres queridos de la víctima.

Es así que ni sus compañeros de Linkin Park, ni su esposa, ni sus hijos presagiaron su triste desenlace. Chester Bennington se colgó en su propia casa aprovechando que su familia había salido de viaje. Su mucama lo encontró sin vida y dio aviso al 911.

Talinda Ann Bentley, viuda de Chester Bennington, ha iniciado una campaña para concientizar a las personas sobre los peligros de la depresión. Es así que ha publicado videos y fotos de su esposo días antes de su muerte, los mismos que lo muestran sonriente y feliz, sin ninguna señal de pensamientos suicidas.

