La banda peruana Los Outsaiders presentaron el pasado 27 de marzo la canción ‘Quiero verte de nuevo’. Esta canción, que simboliza una sentida carta a alguien que uno ama y extraña, carga con un sentimiento de nostalgia, añoranza y deseo de reencuentro que es hoy compartido por todos debido a la coyuntura actual en el Perú y el mundo.

“En medio de estos complicadísimos días, desde el sitio privilegiado que me ha tocado en esta vida, solo quiero regalarle a todos unos minutos de distracción y felicidad con mi música. No cambiaremos el mundo pero sí cambiaremos unos minutos de algunas personas mientras hagamos nuestra música.Espero con ansias a que esta situación cambie y que nuestros fans disfruten nuestro nuevo single ‘Quiero Verte De Nuevo’, que no es más que una sentida carta a alguien que amo y extraño", declaró CHARLIE VTW, vocalista de la banda.

‘Quiero Verte de Nuevo’ es parte del nuevo material discográfico que grabaron el año pasado en tierras estadounidenses junto a Rudy Pagliuca (productor ganador del Grammy junto a La Vida Bohéme); Carlos Imperatori (ganador del Grammy junto a Los Fabulosos Cadillacs y actual nominado); en la ingeniería y mezclado por el reconocido Héctor Castillo (ganador del Grammy junto a Gustavo Cerati, Natalia Lafourcade, entre otros), quienes gestaron esta nueva producción que está lista para continuar mostrando la evolución musical de la banda quienes experimentan nuevas propuestas musicales.

