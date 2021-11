La productora detrás del concierto de Louis Tomlinson en Lima anunció que, en tiempo récord, las entradas para ver al cantante británico el 2022 se agotaron este mismo lunes. De esta manera, habrá un marco repleto para su presentación el próximo 1 de junio en el Arena Perú (al lado de Jockey Plaza).

Más información Conciertos en Perú 2022: estos son los shows musicales confirmados para el próximo año en Lima

Mensaje de productora sobre Louis Tomlinson en Lima

Move Concerts dio a conocer que, al igual que en otros países, se registró un ‘sold out’ para el concierto de Louis Tomlinson, ex One Direction. No obstante, la productora remarcó que brindará mayores novedades por si no te quieres perder del evento en caso no hayas sido del grupo de personas que no consiguió una entrada.

“A todos los que se quedaron sin entradas, estamos trabajando en novedades sobre este concierto. Pronto noticias, atentos a nuestras redes”, aseguraron a través de su página de Facebook.

Move Concerts anunció que las entradas para ver a Louis Tomlinson en Lima se agotaron este lunes. Foto: Move Concerts

Es importante precisar que, desde tempranas horas, usuarios expresaron su molestia en redes sociales por el aforo dado para el concierto de Louis Tomlinson en Lima, debido a que se dispuso la venta de 6000 entradas, las cuales se agotaron sin mayor problema en el primer día de la venta de boletos.

¿Podría haber ampliación del aforo?

Coqui Fernández, productor general de Move Concerts, habló con El Comercio y se refirió al pedido de los seguidores de Louis Tomlinson de ampliar el aforo para su concierto en el Jockey Club. En ese sentido, detalló que solo analizaría este escenario en caso las autoridades sanitarias locales lo aprueben, ello por la pandemia de la COVID-19 y las restricciones para evitar posibles contagios.

La llegada de Louis Tomlinson a Lima será uno de los grandes eventos musicales que depara el 2022. Él llega por primera vez al Perú para interpretar sus mejores canciones como solista de su disco “WALLS”.

TE PUEDE INTERESAR