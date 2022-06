Manuel Mijares (64) lleva más de tres décadas dedicadas a la música y el disciplinado trabajo que hizo durante este tiempo se verá reflejando este 2 de junio, cuando ‘Los Heat’ lo premien como el ‘Artista Oro’ por su trayectoria artística.

“No hay forma de agradecer que se hayan fijado en mí en esta séptima edición de Los Premios Heat y agradecer al público porque es el público que hace que un artista siga vigente. Estoy feliz y encantado de estar aquí en República Dominicana”, señaló el artista a manera de introducción.

Luego comentó que le gustaría hacer un disco con sus ‘caprichos’, es decir ‘elegir’ lo que desea grabar.

“Mira estamos ahí en una discusión con la disquera porque les he dicho que ya, con mis 36 años de carrera artística, pues quiero grabar mis caprichos, elegir los temas que quiero cantar y espero que eso se dé pronto. Sea cover o inédita y haré un par de duetos, no sé si mi hija Lucerito participe, ella ya estuvo en el disco de Navidad y el anterior”, precisó.

El cantante también habló de la portada que Lucero y su hija Lucerito hicieron y que en redes sociales comentaron se habían excedido con el fotoshop para la niña.

“Ella no se lo toma a mal, no hay que preocuparse por uno de los 99 que están contentos con lo que haces, no tiene problemas, es feliz y está viviendo su vida que es lo importante”, detalló.

‘GIAN MARCO ES UN CAPO’

Por otro lado, comentó que Gian Marco Zigango es su gran amigo y un ‘capo’ como cantautor.

“Hace poco estuve en Perú y luego con Gian Marco, a quien yo adoro. Él va estar este 9 de junio por México, ojalá pueda acompañarlo en su presentación, es un gran amigo y un muy talentoso compositor”, dijo.

Manuel Mijares estará en los Premios Heat y será reconocido como ‘Artista de Oro’ por su trayectoria artística.

