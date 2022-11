El cantante Marc Martel, considerado la reencarnación de la voz del desaparecido rockero británico Freddie Mercury, regresa a Perú el 2023 con su gira “One vision of Queen feat Marc Martel”.

México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Guatemala y Costa Rica son los países confirmados para esta gira del artista canadiense.

Será la noche soñada para los amantes del rock británico, ya que se entonarán las canciones más reconocidas de Queen, como “We Will Rock You”, “Another One Bites the Dust”, “Bohemian Rhapsody”, “I want to Break free”, “Don’t Stop Me Now”, “Radio Ga Ga”, “Somebody to Love”, “We Are the Champions”, “Under Pressure”, entre otras.

El esperado evento se realizará en el Arena Perú del Jockey Plaza el 4 de mayo del 2023. Las entradas estarán disponibles en Teleticket desde este jueves, 3 de noviembre, con 15% de descuento con tarjetas BBVA.

Marc Martel alcanzó la popularidad tras ser descubierto por los miembros originales de Queen, Brian May y Roger Taylor. Luego de contribuir con grabaciones vocales para la película biográfica de Queen, “Bohemian Rhapsody”, el artista ha estado de gira por todo el mundo con sus propios espectáculos de la banda británica de rock.

