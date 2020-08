María Pía Copello ha sido animadora infantil, presentadora de televisión, productora, influencer y hasta youtuber y ahora se alista para estrenarse en su nueva faceta como cantante con el estreno de “Like”, su primer single, que llegará acompañado de un colorido video.

Pese a que la exconductora de “Esto es Guerra” no ha hecho el anuncio oficial, desde hace varias semanas y a través de su cuenta de Instagram ha compartido algunos clips con los que generó intriga entre sus seguidores. Pero ha sido el último miércoles, que confirmó la fecha de estreno de la canción.

Y es que el lanzamientio de “Like” se llevará a cabo este 4 de setiembre próximo. Su pequeña hija Catalina, Katia Palma, Patricio Parodi y el popular Osito Lima, serán algunos de los conocidos personajes que participarán en el videoclip de este pegajoso single, que parece ser una mezcla de pop y reguetón.

“No tengo que inventar pa’ que me den un like, yo tengo follows, yo me los gano / Yo lo que sé que pa’ mí es más fácil que esl 1, 2, 3 | Si lo subo es divertido, pa’ que se entretengan conmigo”, dice parte de la letra de la pegajosa canción

María Pía Copello se lanza como cantante y revela la fecha de estreno de “Like”, su primer tema

Desde que dejó la conducción de “Esto es Guerra” para dedicarle más tiempo a su familia y a sus proyectos en solitario, María Pía Copello se ha desenvuelto como entrevistadora en su canal de YouTube, donde ha conversado con conocidos personajes Jazmín Pinedo, Rodrigo González ’Peluchín’, y muchos otros.

Asimismo, se muestra muy activa a través de su cuenta de Instagram, donde comparte con su fanáticos divertidos clips con bailes, recetas o parodias, en los que frecuentemente aparece Catalina, la menor de sus tres hijos, quien también es aficionada a las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO