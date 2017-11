Marilyn Manson causa indignación al apuntar con rifle a asistentes de su concierto en San Bernardino [VIDEO y FOTOS]

Marilyn Manson sobrepasó todos los límites tras presentarse en un concierto en la ciudad californiana de San Bernardino. Allí, hace dos años, tuvo lugar la terrible masacre que se llevó la vida de 14 personas y dejó heridas a otras 21.

El último domingo por la noche, el polémico Marilyn Manson se presentó en el Anfiteatro Glen Helen de San Bernardino para deleitar a su público. Sin embargo, en vez de sorprender a los asistentes con su reaparición, el músico hizo algo que sacó de cuadro a todos.

Sentado en una silla de ruedas y cantando ‘We know where you fucking live’, Marilyn Manson apuntó con un rifle falso a su público. Simulando atacar a sus fanáticos con un arma semiautomática, el cantante sembró la confusión y la indignación en el escenario.

El pasado setiembre, Marilyn Manson sufrió un accidente en Nueva York que lo dejó postrado en una silla de ruedas momentáneamente. Según consignó Daily Mail, el rockero se encontraba cantando su popular tema Sweet Dreams cuando la escenografía en forma de pistolas gigantes cayó sobre él mientras intentaba treparla.

Su reciente aparición en San Bernardino ha causado gran conmoción ya que su ‘broma’ no fue bien recibida por nadie. Y es que en esta ciudad tuvo lugar una de las peores masacres de los últimos años cuando un terrorista abrió fuego en un evento del Departamento de Salud Pública al que asistieron unas 100 personas.

Los autores de la masacre de San Bernardino fueron identificados como Syed Farook y Tashfeen Malik, un matrimonio de origen pakistaní radicado en Estados Unidos. Syed era empleado público en el lugar donde ocurrió la matanza, por lo que muchas personas a las que asesinó eran sus propios compañeros de trabajo.

Marylin Manson siembra polémica en San Bernardino. Video: Twitter

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.