Marky Ramone, baterista de The Ramones, se presentará en Lima [VIDEO y FOTOS]

El ícono del punk mundial Marky Ramone, baterista de The Ramones, llegará a Lima el 17 de Marzo para presentarse en el Centro de Convenciones Festiva, como parte del tramo sudamericano de su gira mundial "The Ramone Is Back" con la cual celebra los 40 años de su ingreso a la banda.



Marc Steven Bell, de 65 años, conocido por todos como Marky Ramone es el único sobreviviente de la emblemática banda de punk rock, The Ramones, con quienes ingresó al Hall de la Fama del Rock n Roll, además de ser el unico integrante de la banda de recibir el premio Grammy por los logros de una vida.



Marky llega a Lima con su banda Blitzkrieg para interpretar los éxitos que hicieron de The Ramones una de las bandas más importantes de todos los tiempos celebrando los 40 años desde su ingreso y para entregar una noche electrizante a todos los seguidores del punk rock americano.



​Marky Ramone es uno de lo bateristas de Punk más respetados del género y no es para menos, a continuación te presentamos una lista de datos que no conocías y deberías saber antes de ir a su presentación en nuestra capital el próximo 17 de marzo en el C. Convenciones Festiva.



1. Marky fue miembro original de The Voidoids, banda que fue madre de toda la estética Punk y gran influencia para los Sex Pistols.



2. Fue baterista de Misfits



3. En 1976, en East Village, entre los mingitorios sucios del CBGB, Marky Ramone conoció a Richard Hell, con quien lanzó el álbum Blank Generation, de Richard Hell & The Voidoids, en 1977.



4. Ha sido el baterista de The Ramones con el mayor tiempo de duración y grabó con ellos sus discos más conocidos y exitosos.



5. Tiene un food truck muy conocido donde vende salchichas y chorizo mexicanos.



6. Tiene un libro llamado "Mi vida como un Ramone" donde relata historias inéditas de su tiempo con la banda.



7. En 1979 participó en la película Rock'n'roll High School de Roger Corman con THE RAMONES



8. El 2002 es incluido en el Rock & Roll Hall of Fame.



9. Es el único miembro de The Ramones que ha recibido un Grammy en reconocimiento a la trayectoria de la banda neoyorkina.



10. Según la crítica internacional, su actual vocalista Iñaki Dorronsoro (PELA) ha logrado revivir a The Ramones por el parecido timbre de voz de Joey Ramone.



Las entradas para este esperado concierto se encuentran a la venta en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro y tienen un precio especial de preventa de 120 hasta el 15 de enero o hasta agotar stock.