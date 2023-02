El cantante Patricio Suárez Vértiz estrenó su programa de entrevistas en YouTube y uno de sus primeros invitados ha sido el comediante Pablo Villanueva Branda, mejor conocido como Melcochita, quien hizo un repaso de su gran carrera internacional como sonero, una faceta poco reconocida por los medios peruanos, sobre todo en los últimos años.

“ Cuando vino Celia Cruz al Perú, yo estaba a un lado y me mira y dijo: ‘acá se encuentra un tremendo sonero amigo mío, que ya le grabé una canción de él y es amigo mío’. Y todos los periodistas se quedaron mirando, se estaban preguntando: ¿Quién será? y cuando dijo Melcochita, todos estaban amargos, había uno que me miraba como si hubiera matado a alguien, amargo ”, sostuvo Villanueva en la nota con el cantante de ‘Disco Bar’.

Luego siguió contando más anécdotas. “Cuando vino Tito Nieves, con maldad le preguntaron: ‘¿Usted conoce a Melcochita?’. Y él: ‘Melcochita es tremendo sonero en Nueva York. Yo quisiera tener el gusto de cantar con el señor’. Y al toque le cambiaron la pregunta para hablarle de ‘Señora Ley’”, agregó el popular artista peruano, para dar a entender que en el país hay mucha envidia.

El cómico y cantante también contó que es muy reconocido en Estados Unidos y Colombia, donde incluso le han hecho un busto. “Yo he grabado con tres cuartas partes de la Fania. Venía Celia Cruz y me decía: ‘estoy con depresión, cuéntame uno de esos chistes que tú sabes’”, contó, mientras Patricio mostraba algunos de los discos que grabó como salsero.

PATRICIO SE LANZÓ COMO ENTREVISTADOR

Luego del boom de ‘Disco Bar’ en Al Fondo Hay Sitio y su incursión en la actuación en la misma serie, Patricio Suárez Vértiz decidió apostar por conducir un programa de entrevistas, el mismo que lleva el nombre ‘Tal cual’ y se transmite a través de sus redes sociales oficiales (YouTube, Instagram y TikTok).

Los youtubers me pedían que yo tenga un lugar dónde entrevistar, más que todo, compartir conversaciones interesantes. Me sorprendió realmente, era la típica ‘Patricio debería tener su programa’ y yo decía ‘pero programa de qué’. Deberá ser por la calidad de conversación ha ha habido toda la vida en las entrevistas que he dado”, refirió el cantante en entrevista exclusiva con Trome.pe.

En ese sentido, confesó que nunca antes ha tenido la oportunidad de entrevistar, pero aseguró que cuando se es entrevistado constantemente, las personas adquieren las técnicas de los periodistas. “Te pones en el lugar del periodista porque tú respondes las preguntas que fueron diseñadas por él y ya te sientes familiar. A veces, el entrevistado se imagina las preguntas que le van hacer, entonces te conviertes en periodista”, acotó.

Además de Melcochita, pasarán por ‘Tal Cual’ también Carlos Alcántara, Koky Belaúnde, Salim Vera, ‘Wicho’ García de Mar de Copas, Tavo Castillo de Frágil y Pochi Marambio, entre otros.

Además, Patricio Suárez Vértiz deslizó que su hermano, el popular Pedro Suárez Vértiz, podría ayudarlo con algunas de sus preguntas. “Sé que pronto me va mandar sus preguntas, le gusta preguntar, es sapo, me va decir, ‘pregúntale a tu invitado tal cosa y tengo que preguntarle. Claro que sí, sería genial, voy hacer eso”, refirió.

VIDEO RECOMENDADO